神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI

24/09/2025

　　去年9月24日「一行一局一會」聯合發布一系列刺激政策，送出降準、降息、降存量房貸利率等政策組合拳；同時創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。今日「924行情」滿周年，滬深股市集體收升。滬綜指升0.83%，收報3853.64點，自去年9月24日以來累計漲幅達34.6%；深成指今日亦升1.8%，創業板指彈2.28%，科創50指數漲3.49%。兩市全日成交2.33萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1676億元。

 

神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI

人行據報正尋求將外國央行的黃金儲備存放到位於中國的保管庫中。（AP圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1219，較上個交易日4時30分收盤價跌86點子，創9月15日以來逾一周新低。人民幣兌一美元中間價今報7.1077，較上個交易日跌20點子，止兩連升。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》引述知情人士報道，中國人民銀行正尋求將外國央行的黃金儲備存放到位於中國的保管庫中，以此增強中國在國際黃金市場的地位。知情人士稱，數月以來，人行已經通過上海黃金交易所與一些友好國家就此展開商談，尋求將外國黃金儲備存放至上金所國際板保稅區的保管庫。目前已經有至少一家東南亞國家央行有初步意願。這家外國央行將把新增的黃金儲備放到中國的金庫，而不是轉移已經存放在別處的黃金儲備。報道指，人行此舉有望提升中國在國際黃金市場的地位，也將有利於推動黃金以人民幣計價和人民幣國際化。

 

2. 中國國務院總理李強23日在紐約聯合國總部出席由中方主辦的「全球發展倡議」高級別會議時宣布，中國作為負責任的發展中大國，在世界貿易組織（WTO）當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇。商務部今日召開新聞吹風會介紹相關情況。商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，這是中方著眼國際、國內兩個大局，對外作出的重要立場宣誓；是中方堅定維護多邊貿易體制，積極落實全球發展倡議和全球治理方面的重要舉措，必將為促進全球貿易投資自由化、便利化注入強心劑，必將為推進全球經濟治理體系改革進程注入正能量。

 

3. 據《彭博》報道，加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）將在未來幾周訪問中國和印度，冀改善與該兩國的緊張關係。報道指，阿南德在紐約聯合國大會期間接受訪問時透露，她將與該兩國的對口官員會面，討論如何開展合作。她強調，加拿大必須「確保與印太地區的重要經濟大國維持雙邊關係」，指「我們將與這些夥伴開展的工作，是為了確保加拿大的利益放在首位」。加中、加印雙邊關係近年受到困擾，包括與中國的關稅之爭，以及對印度跨國鎮壓和暴力的指控。

 

4. 在2025阿里雲棲大會上，阿里巴巴正式宣布與英偉達開展Physical AI合作。合作覆蓋了　Physical AI的實踐的各個方面，包括數據的合成處理，模型的訓練，環境仿真強化學習以及模型驗證測試等。據悉，阿里雲人工智能平台PAI將集成英偉達Physical AI軟件棧，將為企業用戶提供數據預處理、仿真數據生成、模型訓練評估、機器人強化學習、仿真測試等全鏈路平台服務，進一步縮短具身智能、輔助駕駛等應用的開發周期。

 

5. 國家市場監管總局組織起草的《外賣平台服務管理基本要求（徵求意見稿）》，今天起正式面向社會公開徵求意見。徵求意見稿聚焦平台收費、促銷行為等重點問題，幫助外賣平台企業規範服務管理、提升服務質量，減輕商戶經營負擔，引導平台企業公開有序競爭。徵求意見稿設置諸多針對性條款，明確要求平台價格促銷成本不應變相或者直接要求商戶進行分攤；也明確禁止平台強制或者變相強制商戶開展價格促銷或者干預商戶促銷力度。在配送員勞動報酬、工作時間和社會保障等方面，徵求意見稿明確，應不斷完善與配送員工作任務、勞動強度相匹配的勞動報酬分配機制。

 

6. 據《彭博》引述知情人士報道，中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）將旗下C919飛機的今年交付目標大幅下調三分之二，從75架降至約25架。今年早些時候，由於獲得來自中東和越南等地航空公司較為熱烈的反饋，中國商飛預期今年訂單可能會有較大增加，所以將全年交付目標從50架上調至75架，惟此後發現其飛機製造供應鏈主要零部件出現供給瓶頸。由於中國商飛的眾多零部件深度依賴美國供應商，此前美國一度施加的發動機臨時出口限制，已經對商飛的發動機供應造成過影響。中國商飛今年迄今只交付了6架C919飛機。

 

7. 對於近日流傳老虎證券凍結客戶帳戶、限制買入及入金（可平倉提款）的郵件截圖，引發「清退內地客戶帳戶」的猜測，《財聯社》引述老虎證券客服回應稱，並非清退內地客戶帳戶。客服表示，因合規原因，公司會定期審核客戶帳戶，需部分客戶補充資料（會發送合規問詢郵件）；若客戶未在有效期內補充資料，或補充資料不符合合規要求，帳戶會被限制交易，此為履行例行合規義務的常規流程。

 

8. 近日，市場監管總局約談貨拉拉（Lalamove），貨拉拉發公告稱，全盤接受，堅決落實約談要求，立即開展整改。貨拉拉公告稱，此次約談對貨拉拉是一次深刻的警醒和教訓，將以此為戒、舉一反三，嚴格遵守《中華人民共和國反壟斷法》等法律規定，依法合規經營，不斷提升反壟斷合規管理水平，切實履行平台主體責任，公平參與市場競爭維護平台各方主體合法權益，促進行業規範健康發展。

 

撰文：經濟通中國組

 

A股

滬深300指數

4,593.49

最大成交額股票

深002475

立訊精密

68.740

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.331

緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 7.290
  • 02167 天潤雲
  • 5.190
  • 00436 新宇環保
  • 0.088
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.255
  • 06690 海爾智家
  • 25.080
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 32.040
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.000
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 107.000
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.590
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.780
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 171.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.450
  • 00700 騰訊控股
  • 651.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 02431 佑駕創新
  • 28.760
  • 目標︰--
  • 01729 匯聚科技
  • 16.480
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

25/09/2025 14:22  《異動股》小米升半成，擬27年進軍歐洲電動車市場，另今晚舉行小米17新品發布會

25/09/2025 14:02  《異動股》光控再飆28%，連升4日累升最多近五成，近年布局AI晶片等科技產業

25/09/2025 12:51  《午市前瞻》個股升多跌少料大市企穩兩萬六，恒生清理不良資產早有預期

25/09/2025 12:06  恒指半日升115點報26633，小米阿里掉頭造好，紫金升6%

25/09/2025 12:02  國泰(00293)據報與股東磋商新飛機大型訂單

25/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

25/09/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】麥格理、花旗等大升阿里巴巴目標，中金升中移動目標近兩成

25/09/2025 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６８，隔夜拆息較上日跌至３﹒７％

