  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

神州經脈 | 四中全會10月20日至23日召開，新型政策金融工具規模5千億

29/09/2025

　　中國8月工業企業利潤同比由負轉正，且增幅超過20%，創近兩年最高水平。明日9月官方製造業PMI數據出爐，市場機構料小幅升至49.7，但連續六個月處於收縮區間。滬綜指今日反彈收升0.9%，報3862.53點，深成指漲2.05%，創業板彈2.74%。國慶中秋長假前夕，滬深兩市全天成交2.16萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加146億元或0.7%。

 

神州經脈 | 四中全會10月20日至23日召開，新型政策金融工具規模5千億

中共二十屆四中全會10月20日至23日在北京召開。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1204，較上個交易日4時30分收盤價升141點子，止三連跌，創9月23日以來近一周新高，全日在7.1166至7.1273之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1089，較上個交易日升63點子，止三連跌，較市場預測偏強約170點。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議於10月20日至23日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆四中全會審議。

 

2. 國家統計局公布，8月份，規模以上工業企業利潤同比由上月下降1.5%轉為增長20.4%，創2023年12月以來最高增速。首8月，工業企業利潤由1-7月同比下降1.7%轉為增長0.9%，扭轉了自今年5月份以來企業累計利潤持續下降態勢，工業企業利潤明顯改善。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指出，1至8月，在宏觀政策發力顯效、全國統一大市場縱深推進，疊加去年同期低基數等多重因素作用下，規模以上工業企業利潤實現增長。

 

3. 國家發改委新聞發言人李超表示，新型政策性金融工具規模共5000億元，全部用於補充項目資本金。正在會同有關方面，抓緊將新型政策性金融工具資金投放到具體項目，後續將督促各地方推動項目加快開工建設，盡快形成更多實物工作量，推動擴大有效投資。李超又指，當前經濟運行依然面臨不少風險挑戰，外部環境仍然複雜嚴峻，經濟回升向好的基礎仍需進一步鞏固。

 

4. 國務院總理李強今日上午在北京人民大會堂會見朝鮮外相崔善姬。李強表示，中方願同朝方密切各層級交流互動，加深相互了解和友誼，開展各領域務實合作，攜手促進共同發展。崔善姬表示，朝方完全支持習近平總書記提出的構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，將繼續在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上堅定支持中方立場。

 

5. 天眼查APP顯示，萬達集團及其創辦人王健林被法院下達限制高消費令。該措施源自於一起標的1.86億元的強制執行案件，此前大連萬達集團及旗下萬達地產集團有限公司已因該案被列入被執行人名單。不過，王健林「限高」措施已取消，中國執行信息公開網已經沒有萬達集團董事長王健林「限高」信息。陷入財困的萬達集團近年一直大力出售資產，即使今年以來已陸續出售7座萬達廣場，仍未成功脫離債務困境。

 

6. 京東今日在微信公眾號宣布，今年京東「雙11」將自10月9日晚上8時全面開啟，「官方直降，低至1折」。據《新浪科技》報道，今年各大電商平台的「雙11」啟動時間均有所提前，其中京東選擇在「十一黃金周」結束後的第一天啟動。報道引述京東內部人士稱，這個時間節奏主要是為消費者提供更加充裕的時間選購商品、享受優惠，而且現貨開賣無需等待。促銷上，京東今年更為簡化，主打「官方直降，低至1折」，即消費者購買單件商品，即享價格立減優惠。

 

7. 中國家用電器協會今日發布關於加強家電行業自律與公平競爭的倡議，堅持公平競爭、相互尊重、協同共享、高質量發展的原則，共同營造公平競爭的市場環境，促進家電行業健康發展；全面加強售前諮詢、售中安裝、售後維修服務水平，向廣大消費者提供優質服務。同時，堅決反對各類不正當競爭行為。嚴守競爭底線，杜絕無序低價競爭，堅決不搞低於成本價傾銷；反對一切假冒偽劣行為，反對借「傍名牌」謀利；嚴禁無償和過度加班，保障員工合法權益。

 

8. 全球最大AI開源社區Hugging Face公布了新一期模型榜單，阿里通義7款模型入選全球前十開源模型榜單，其中剛剛開源的全模態大模型Qwen3-Omni登頂。據了解，Qwen3-Omni是阿里最新開源的全模態大模型，音視頻能力狂攬32項開源最佳性能SOTA，可處理文本、圖片、語音和視頻四種不同類型的數據，像人類一樣會「聽、說、寫」。截至目前，阿里通義共開源300多個模型，涵蓋全模態、全尺寸，全球下載量突破6億次，衍生模型超17萬個，位居全球第一。

 

撰文：經濟通中國組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

最大成交額股票

滬689009

九號公司

--

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,316.07
    +68.78 (+0.149%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,661.21
    +17.51 (+0.264%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,591.15
    +107.09 (+0.476%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.559
變動率︰+3.624%
較港股︰+0.28%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升442.919
變動率︰+2.541%
較港股︰+0.16%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升50.666
變動率︰+2.198%
較港股︰-0.46%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升661.382
變動率︰+1.907%
較港股︰+0.21%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.330
變動率︰+4.753%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升179.900
變動率︰+4.648%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.640
變動率︰+3.304%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升134.860
變動率︰+2.680%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升333.990
變動率︰+6.846%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升149.000
變動率︰+6.239%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升141.560
變動率︰+4.813%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升3.000
變動率︰+3.806%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/09/2025 20:30 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/09/2025 08:15
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/09/2025 20:30 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02228 晶泰控股
  • 13.420
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.550
  • 09995 榮昌生物
  • 112.000
  • 00268 金蝶國際
  • 17.080
  • 06939 美佳音控股
  • 0.600
股份推介
  • 01347 華虹半導體
  • 72.100
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.300
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 32.020
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.060
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 108.800
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.400
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.900
  • 00700 騰訊控股
  • 660.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.550
報章貼士
  • 00564 中創智領
  • 23.740
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 7.850
  • 目標︰$8.00
  • 00017 新世界發展
  • 7.850
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2025 07:55  《國金頭條》聯邦政府面臨停擺，美股反彈趨勢受阻

30/09/2025 07:53  【新股上市】紫金黃金國際(02259)超購240倍，一手分配率50%，暗盤升51%

30/09/2025 07:53  【新股上市】西普尼(02583)上限定價超購2505倍，一手分配率1%，暗盤升1.9倍

30/09/2025 07:53  【新股上市】博泰車聯(02889)超購529倍一手分配率0.26%，暗盤升33%

30/09/2025 08:15  《期油行情》紐約期油盤後交易新報63.07美元，下跌38美仙

29/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒５４億元，買阿里沽盈富基金

29/09/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛相隔３日再升中芯目標，多行升新世界目標惟…

29/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９１，隔夜拆息較上日軟至３﹒７…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

銀色債券 | 銀債今截飛，滙豐中銀渣打：認購金額和人數均創新高新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 花旗上調3個月港元定存息至3厘，PAObank6個月3.05厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 四中全會10月20日至23日召開，新型政策金融工具規模5千億新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

從《紙牌屋》走出的科技黑馬
人氣文章

政經范局．范強

「我本無心」——一場AI對加州青年自殺事件的自白
人氣文章

影視娛樂

《毛家》│區焯文紀錄義工救援辛酸史，4年僅4隻動物成功尋家，黃妍感動願出手幫助
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜燕菜、國宴名菜阿膠蔥燒海參，三晚限定四手晚宴！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

4K修復版《天使之卵》：永遠保持純真是一件理想的事情
人氣文章

Art & Living

M+展覽「身臨夢境」：鹽田千春新作《無限回憶》，迷宮中的紅色震撼
健康好人生 Health Channel
人氣文章
職場凌霸 │ 蘇施黃被揭職場惡行：掟鉸剪失控、癌症後性情大變引熱議新文章
人氣文章
打風貼膠紙防爆窗恐更危險，台內政部實測：X型最易爆！1招真正有效
人氣文章
屋企常備食材：杏鮑菇多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 08:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 08:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 08:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道29/09/2025
銀色債券 | 銀債今截飛，滙豐中銀渣打：認購金額和人數均創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處