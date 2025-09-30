神州經脈 | 製造業PMI勝預期，滬指連升五個月，中央設補助拓消費新業態

國慶中秋黃金周前夕，滬深股市今日（30日）集體收升，滬綜指升0.52%，報3882.78點，深成指揚0.35%，創業板指無升跌；滬深兩市成交額約2.18萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加199億或1%。本月A股市場總體呈現震盪上行態勢，三大指數月線均收漲，滬指升0.64%，連升五個月累計17.3%；深成指本月升超6.5%，創業板指本月累漲12%，科創50指數更彈超11%創近四年新高。

9月官方製造業PMI升至49.8%，略優預期，連續六個月收縮。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1186，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，兩連升，創9月23日以來一周新高，全日在7.1180至7.1275之間波動。全月計，人民幣即期升值0.2%。今日人民幣兌一美元中間價報7.1055，較上個交易日升34點子，兩連升，創9月17日以來近兩周新高，較市場預測偏強約110點。

今日新聞精選

1. 中國製造業景氣水平繼續改善。國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比8月上升0.4個百分點，略優於預期的49.7%，連續第六個月處於收縮區間，亦是自今年3月以來新高。另外，中國9月RatingDog中國製造業PMI從8月的50.5升至51.2，優於預期的50.3，為3月以來新高，其中，新訂單指數環比改善，新出口訂單指數更是自3月以來首次回到榮枯線上方。

2. 財政部、商務部發布開展國際化消費環境建設工作的通知，明確將支持15個左右試點城市，包括符合條件的國際消費中心城市及其他消費帶動作用強、發展潛力大、境外旅客較多的城市，中央財政將對試點城市給予資金補助，國際消費中心城市每個城市合計補助2億元，其他城市每個城市合計補助1億元。政策實施期為兩年。支持方向包括在重點場所增設外卡POS機、外幣兌換點，優化現金使用環境等。

3. 財政部、商務部發布關於開展消費新業態新模式新場景試點工作的通知，支持50個左右城市開展試點工作，主要向人口基數大、帶動作用強、發展潛力好的超大特大城市傾斜。政策實施期為兩年，實施期內，中央財政將對試點城市給予資金補助，其中，超大特大城市每個城市合計補助4億元，大城市每個城市合計補助3億元，其他城市每個城市合計補助2億元。支持方向包括支持打造一批首發中心、首發經濟集聚區，支持優質消費資源與知名IP跨界聯名等。

4. 上海樹圖區塊鏈研究院（Conflux）首席技術官楊光對《路透》表示，本月在哈薩克推出全球首個受監管的離岸人民幣掛勾穩定幣AxCNH，是中國政府將區塊鏈技術用於跨境貿易計劃的一部分。儘管此次活動很低調，但它可能會產生「蝴蝶效應」，有可能重塑跨境支付。AxCNH是與離岸人民幣掛勾的加密貨幣，由總部位於香港的金融科技公司AnchorX於9月17日在哈薩克獲得許可後推出，Conflux為其提供技術支持。

5. 據《彭博》報道，在英偉達應對地緣政治不利因素之際，華為準備明年大幅提高其最先進人工智能（AI）芯片的產量，計劃明年生產約60萬片910C昇騰芯片，大約是今年水平的兩倍。由於美國制裁，今年以來的多數時間，華為一直難以實現該產品的大規模出貨。知情人士說，總體來看，華為將在2026年將其昇騰產品線的產量提高至160萬片。若能實現目標，意味著華為及其主要夥伴中芯國際找到了一條克服阻礙AI業務、實現中國科技自給自足的瓶頸的途徑。

6. 全國社會保障基金理事會今日發布《全國社會保障基金2024年度報告》，2024年末，基金資產總額33224.62億元；基金權益總額為29128.02億元。2024年，基金投資收益額2184.18億元，投資收益率8.10%，遠高於2023年社保基金投資收益率0.96%。基金自成立（2000年8月）以來的年均投資收益率7.39%，累計投資收益額19009.98億元。2024年末，基金負債總額4096.60億元，主要是基金在投資運營中形成的短期負債，以及待返還部分委託省份做實個人帳戶中央補助資金到期結算資金的本息。

7. 在國慶中秋長假期來臨之際，美團今日宣布推出億元補貼，將覆蓋餐飲外賣、堂食、酒店旅行、休閒玩樂、閃購、醫藥等「吃住行遊娛購醫」多業態，並聯動「必吃榜」、「必玩榜」、「必住榜」、「必點榜」等「必系列」榜單及「黑珍珠餐廳指南」等，共同為消費者打造「吃玩盡興、消費安心」的假期美好體驗。同時，即日起至10月12日，大眾點評「品質外賣」將發放5000萬張「品質堂食外賣消費券」。

8. 中共中央決定，王偉中任內蒙古自治區黨委委員、常委、書記，孫紹騁不再擔任內蒙古自治區黨委書記、常委、委員職務。另外，廣東省委決定，孟凡利任省政府黨組書記。廣東省省長、黨組書記王偉中最新公布已調任內蒙古自治區黨委書記，孟凡利此次任命預料將接替王偉中任廣東省長。

