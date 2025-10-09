神州經脈 | 滬指續創十年高，國慶中秋消費放緩，京東雙11今晚開啟

滬深股市長假後首個交易日一如預期上漲，滬綜指企上三千九關，全日（9日）升1.32%收報3933.97點，續創十年高；深成指也漲1.47%，創業板指升幅有0.73%。成交大增，滬深兩市交易額約2.6萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日（9月30日）放量4718億或21.6%。

中國商務部今日公告，加強稀土及相關技術出口管制。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1246，較上個交易日4時30分收盤價跌60點子，全日在7.1242至7.1346之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1102，較上個交易日跌47點子，創9月26日以來近兩周新低，較市場預測偏強逾380點。

今日新聞精選

1. 中國國務院總理李強今日率代表團赴平壤出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動並對朝鮮進行正式訪問。這是自2019年中國國家主席習近平訪問以來，中國最高級別領導人對朝鮮進行訪問。李強表示，近年來，在習近平總書記和金正恩總書記戰略引領和親自推動下，中朝關係煥發出新的蓬勃生機。中方願同朝方落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，保持密切交往，推進中朝友好合作，為促進地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

2. 中國商務部今日公告《對稀土相關技術實施出口管制的決定》，未經許可不得出口的物項為：稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體；稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關生產線裝配、調試、維護、維修、升級等技術。此外還公告《對境外相關稀土物項實施出口管制的決定》，境外組織和個人在向中國以外的其他國家和地區出口含中國成份的兩用物項前，必須獲得許可證，其中最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯芯片或者256層及以上存儲芯片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智能的出口申請，逐案審批。

3. 中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中國和印度將於今年10月底前恢復直航航班，中方願同印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，更多更好地惠及兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平與繁榮作出應有貢獻。

4. 據商務部商務大數據監測，2025年國慶中秋假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑同比增長2.7%。10月1日至7日，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長8.8%和6%。而2024年的國慶假期，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長4.5%，重點步行街和商圈客流量同比增長12.5%，反映今年消費放緩。另外，國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，今年國慶中秋假期全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，增幅較去年同期的25.1%大幅收窄。

5. 克而瑞數據顯示，2025年9月，TOP100房企單月實現操盤口徑銷售金額2528億元，同比增長0.4%，環比增長22.2%。從企業表現來看，9月百強房企中有72家房企單月業績環比增長，其中45家企業單月業績環比增幅大於30%，包括華潤置地、建發房產、中國鐵建、電建地產、邦泰集團、中建東孚等；在TOP10房企中，也有7家銷售操盤金額環比上升。累計業績方面，前9月，TOP100房企銷售總額為26065.9億元，同比下降12.2%，降幅較1-8月收窄1.1個百分點。

6. Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年9月共32個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金19.5億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入36.1%。得益於賽季熱度帶動，《三角洲行動》9月收入環比大漲76%，加之《王者榮耀》與《和平精英》等頭部遊戲的出色表現，騰訊穩居中國手遊發行商收入榜之首。受多款手遊強勢表現帶動，網易穩居本期發行商收入榜第3名。

7. 據《證券時報》報道，奈雪的茶近日登陸美國市場，首店上周五（3日）在紐約華人最集中商業區域法拉盛開業。奈雪美國首店開業三天營業額近8.7萬美元，三日售出近1.3萬份產品，刷新奈雪門店開業紀錄。報道引述奈雪海外業務負責人透露，奈雪美國第二家門店已確定落戶紐約長島核心商業區，目前進入收尾階段，預計近期開業。此外，奈雪持續加密東南亞市場布局，通過在地化運營，穩步推進全球化戰略。

8. 京東黑板報公眾號今日發文稱，京東「雙11」今晚8點正式開啟。繼今年京東618推出六大驚喜日後，此次京東「雙11」再度升級，打造八大驚喜日，以圈層化趣味內容為不同消費者打造專屬購物氛圍。此外，還有張藝興、雷佳音、沈騰等眾多明星空降，引領消費熱潮。據悉，今年京東「雙11」在促銷玩法上大幅簡化，主打「官方直降，低至一折」，還可額外領取最高2111元的官方加補券包。

撰文：經濟通中國組

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇