  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

神州經脈 | 滬指續創十年高，國慶中秋消費放緩，京東雙11今晚開啟

09/10/2025

　　滬深股市長假後首個交易日一如預期上漲，滬綜指企上三千九關，全日（9日）升1.32%收報3933.97點，續創十年高；深成指也漲1.47%，創業板指升幅有0.73%。成交大增，滬深兩市交易額約2.6萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日（9月30日）放量4718億或21.6%。

 

神州經脈 | 滬指續創十年高，國慶中秋消費放緩，京東雙11今晚開啟

中國商務部今日公告，加強稀土及相關技術出口管制。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1246，較上個交易日4時30分收盤價跌60點子，全日在7.1242至7.1346之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1102，較上個交易日跌47點子，創9月26日以來近兩周新低，較市場預測偏強逾380點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國國務院總理李強今日率代表團赴平壤出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動並對朝鮮進行正式訪問。這是自2019年中國國家主席習近平訪問以來，中國最高級別領導人對朝鮮進行訪問。李強表示，近年來，在習近平總書記和金正恩總書記戰略引領和親自推動下，中朝關係煥發出新的蓬勃生機。中方願同朝方落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，保持密切交往，推進中朝友好合作，為促進地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

 

2. 中國商務部今日公告《對稀土相關技術實施出口管制的決定》，未經許可不得出口的物項為：稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體；稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關生產線裝配、調試、維護、維修、升級等技術。此外還公告《對境外相關稀土物項實施出口管制的決定》，境外組織和個人在向中國以外的其他國家和地區出口含中國成份的兩用物項前，必須獲得許可證，其中最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯芯片或者256層及以上存儲芯片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智能的出口申請，逐案審批。

 

3. 中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中國和印度將於今年10月底前恢復直航航班，中方願同印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，更多更好地惠及兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平與繁榮作出應有貢獻。

 

4. 據商務部商務大數據監測，2025年國慶中秋假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑同比增長2.7%。10月1日至7日，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長8.8%和6%。而2024年的國慶假期，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長4.5%，重點步行街和商圈客流量同比增長12.5%，反映今年消費放緩。另外，國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，今年國慶中秋假期全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，增幅較去年同期的25.1%大幅收窄。

 

5. 克而瑞數據顯示，2025年9月，TOP100房企單月實現操盤口徑銷售金額2528億元，同比增長0.4%，環比增長22.2%。從企業表現來看，9月百強房企中有72家房企單月業績環比增長，其中45家企業單月業績環比增幅大於30%，包括華潤置地、建發房產、中國鐵建、電建地產、邦泰集團、中建東孚等；在TOP10房企中，也有7家銷售操盤金額環比上升。累計業績方面，前9月，TOP100房企銷售總額為26065.9億元，同比下降12.2%，降幅較1-8月收窄1.1個百分點。

 

6. Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年9月共32個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金19.5億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入36.1%。得益於賽季熱度帶動，《三角洲行動》9月收入環比大漲76%，加之《王者榮耀》與《和平精英》等頭部遊戲的出色表現，騰訊穩居中國手遊發行商收入榜之首。受多款手遊強勢表現帶動，網易穩居本期發行商收入榜第3名。

 

7. 據《證券時報》報道，奈雪的茶近日登陸美國市場，首店上周五（3日）在紐約華人最集中商業區域法拉盛開業。奈雪美國首店開業三天營業額近8.7萬美元，三日售出近1.3萬份產品，刷新奈雪門店開業紀錄。報道引述奈雪海外業務負責人透露，奈雪美國第二家門店已確定落戶紐約長島核心商業區，目前進入收尾階段，預計近期開業。此外，奈雪持續加密東南亞市場布局，通過在地化運營，穩步推進全球化戰略。

 

8. 京東黑板報公眾號今日發文稱，京東「雙11」今晚8點正式開啟。繼今年京東618推出六大驚喜日後，此次京東「雙11」再度升級，打造八大驚喜日，以圈層化趣味內容為不同消費者打造專屬購物氛圍。此外，還有張藝興、雷佳音、沈騰等眾多明星空降，引領消費熱潮。據悉，今年京東「雙11」在促銷玩法上大幅簡化，主打「官方直降，低至一折」，還可額外領取最高2111元的官方加補券包。

 

撰文：經濟通中國組

 

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,709.48

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,297.63
    -304.15 (-0.653%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,721.58
    -32.14 (-0.476%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,951.13
    -92.25 (-0.400%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升36.798
變動率︰+1.568%
較港股︰-0.44%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌73.200
變動率︰-1.980%
較港股︰-1.21%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌662.241
變動率︰-1.981%
較港股︰-1.96%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌104.522
變動率︰-6.063%
較港股︰+0.50%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌33.856
變動率︰-3.214%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.855
變動率︰-3.339%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌173.055
變動率︰-4.453%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌131.340
變動率︰-4.757%
精選美股 More
COKE 可口可樂裝瓶
按盤價(USD)︰升123.903
變動率︰+3.312%
ZM Zoom通訊
按盤價(USD)︰升82.410
變動率︰+3.206%
BA 波音
按盤價(USD)︰跌217.570
變動率︰-3.440%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.540
變動率︰-4.046%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/10/2025 15:02 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/10/2025 15:02 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01896 貓眼娛樂
  • 7.110
  • 00616 高山企業
  • 0.188
  • 00830 中國建築興業
  • 1.270
  • 06118 奧星生命科技
  • 1.500
  • 09636 九方智投控股
  • 70.850
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 12.990
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.220
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.240
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 240.400
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.640
  • 目標︰$3.10
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
  • 00005 滙豐控股
  • 104.000
  • 00011 恒生銀行
  • 149.800
  • 00981 中芯國際
  • 83.500
報章貼士
  • 01775 精英匯集團
  • 0.325
  • 目標︰--
  • 03347 泰格醫藥
  • 43.180
  • 目標︰$50.60
  • 01336 新華保險
  • 47.000
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/10/2025 17:00  《盤後部署》北水復市港股震盪收低，滙控午後承接力增強料穩守紅底

09/10/2025 16:39  【賣地計劃】本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙

09/10/2025 18:35  《新股上市》金葉國際集團暗盤收高逾倍，每手賺逾萬元

09/10/2025 18:35  《新股上市》摯達科技暗盤收高逾倍，每手賺6169元

09/10/2025 11:53  【恒生私有化】分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓

09/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒４３億元，買快手沽中芯

09/10/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】滙證升紫金目標逾一成，野村升ASMPT目標近四成

09/10/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案：加沙能迎來長久和平？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

賣地計劃 | 本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指續創十年高，國慶中秋消費放緩，京東雙11今晚開啟新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜同一個月亮下的人，生活平穩思鄉更明顯，永遠有點不完整的感覺 1
人氣文章

騙局大拆解

Netflix釣魚短訊騙案｜3宗受害人均為65歲以上退休人士！82歲婆婆損失超過$400萬
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

秋日藝語：「光纖之父」高錕音樂劇、日本爵士鋼琴代表來港演奏！不能錯過港芭聯乘歐洲6大Ballet明星
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳高級精緻Fusion菜！熟成福建番鴨、炙烤東海黃魚、炭烤黑金鮑，繽紛美味的用餐體驗
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高蛋白不只靠雞肉果仁！營養師推介4款隱藏高蛋白食物，藜麥枝豆也上榜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
知名童星肺腺癌逝終年50歲：7歲成名17歲涉綁架案出獄成導演兼書法家新文章
人氣文章
食用安全 │ 蛋黃酥翻叮秒爆，微波爐加熱1件事，8大食物勿亂加熱
人氣文章
致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/10/2025
易經看世界 | 從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案：加沙能迎來長久和平？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

就讓我們和高市早苗一同牢記「九一八」

09/10/2025 17:29

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處