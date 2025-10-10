神州經脈 | 美船舶靠岸要繳特別港務費，TP-Link或將遭美限制

中美博弈再起，A股三大指數全日（10日）震盪調整，滬綜指收跌0.94%失三千九，報3897.03點，本周僅兩個交易日，長假復市首日指數積累一定升幅，本周計滬指仍升0.37%，連漲三周。深成指今日也跌2.7%，創業板指挫4.55%。滬深兩市全天成交額2.52萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1376億或5%。

中國對美船舶分階段收取特別港務費，最高每淨噸1120元人民幣。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1232，較上個交易日4時30分收盤價升14點子，全日在7.1213至7.1288之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1048，較上個交易日升54點子，創9月17日以來逾三周新高，較市場預測偏強約280點。

1. 中共中央總書記習近平今日致電朝鮮勞動黨總書記金正恩，祝賀朝鮮勞動黨成立80周年。習近平在賀電中表示，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，推動中朝關係不斷向前發展，服務兩國社會主義建設事業，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

2. 中國交通運輸部今日發布關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告。自2025年10月14日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。分階段實施，其中最高每淨噸1120元。

3. 據《路透》報道，美國總統特朗普表示，他希望在即將與中國國家主席習近平的會晤中，與對方討論大豆問題，同時警告說，如果美中貿易關係得不到改善，美國可能停止從中國的大部分進口。在北京，外交部早前回應有關中國是否打算從美國增加購買大豆的問題時強調，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上，協商解決有關問題。

4. 美國商務部周三（8日）將15家中國公司列入出口限制清單，指這些公司協助採購美國電子元件，而該批元件被發現用於胡塞武裝和哈馬斯等伊朗代理人操作的無人機，中國商務部新聞發言人今日回應稱，美方此舉嚴重損害企業合法權益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此堅決反對，敦促美方盡快糾正錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國實體的合法權益。

5. 國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，民政部副部長劉振國介紹，「十四五」期間，中國人口預期壽命達到79歲，比2020年提高1.07歲，比世界平均水平高5歲。截至2024年底，中國60歲及以上老年人口達到3.1億，佔總人口的22%；65周歲及以上老年人口2.2億，佔總人口的15.6%，已經進入中度老齡化社會。劉振國表示，目前中央財政已下達第一批養老服務消費補貼補助資金11.6億元，支持試點地區組織實施補貼項目。

6. TP-Link Systems的Wi-Fi設備風靡美國，《彭博》引述知情人士透露，美國特朗普政府正考慮對這家與中國淵源深厚的路由器製造商採取重大措施。知情人士表示，在2024年開始對TP-Link與中國政府的關係進行調查後，美國政府目前正在權衡是否發布發布視TP-Link為國家安全威脅的「初步裁定」。上述評估已準備就緒一段時間，但最近幾周出現了一系列推動落地的活動。如果最終裁定通過，會使TP-Link距離其美國業務受限或遭封殺更近一步。

7. 比亞迪今日在微博發文稱，​​比亞迪第1400萬輛新能源汽車當地時間9日在巴西乘用車工廠正式下線。比亞迪董事長兼總裁王傳福在現場將第1400萬輛新能源汽車--宋Pro，贈予巴西總統盧拉。王傳福表示，比亞迪進入巴西已逾11年，在巴西已擁有超17萬名車主，並連續兩年成為巴西新能源市場銷量冠軍。

8. 京東今日在其微信公眾號「京東黑板報」發文稱，福布斯2025全球最佳僱主榜近日出爐，京東連續9年登上榜單，成為全球零售業唯一上榜中國企業。截至二季度末，京東體系人員總數約90萬。勞動保障方面，京東為行業內唯一一家與一線員工簽訂正式勞動合同並繳納「五險一金」的民營企業，目前已與超15萬名全職騎手簽訂正式的勞動合同，公司為每人每月平均繳納五險一金約2000元。

