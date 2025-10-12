  • 會員
關稅戰 | 美將對華加徵100%關稅，商務部：不願打關稅戰，但也不怕打

12/10/2025

　　中美貿易戰急劇升溫。美國總統特朗普於社交媒體平台連發帖文，猛烈抨擊中國在稀土與高科技出口上採取「極端敵對」措施，指摘北京「企圖以稀土挾持全世界」，並宣布針對中方採取的稀土等相關物項出口管制，將對中方加徵100%關稅，以及對所有關鍵軟件實施出口管制。中國商務部今日對此發布回應稱，動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道；對於關稅戰，中方的立場是一貫的，「我們不願打，但也不怕打」。

 

　　商務部稱，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

 

美方管制清單物項逾3000項，持續新增對華限制毁經貿會談氛圍

 

　　商務部指出，10月9日，中方發布了關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正常行為，美方有關表態是典型的「雙重標準」。長期以來，美方泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法，對半導體設備、芯片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施。美方管制清單物項超過3000項，而中方出口管制清單物項僅900餘項。美方使用出口管制最低含量規則由來已久，低至0%。美方相關舉措嚴重損害企業正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產供鏈安全穩定。

 

　　特別是9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增出台一系列對華限制措施，將多家中國實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；通過穿透性規則任意擴大受管制企業範圍，影響中方數千家企業；無視中方關切和善意，執意落地對華海事、物流和造船業301措施。美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

 

關稅戰 | 美將對華加徵100%關稅，商務部：不願打關稅戰，但也不怕打

商務部指長期以來，美方泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法。(AP)

 

積極考慮通用許可、許可豁免等措施，促進合規稀土貿易

 

　　對於後續將如何實施加強稀土等相關物項出口管制，商務部稱，中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，始終秉持公正、合理原則立場，審慎適度實施出口管制措施。中方事先已就措施可能對產供鏈產生的影響進行了充分評估，並確信相關影響非常有限。措施出台前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區進行了通報。

 

　　後續，中國政府將依法依規開展許可審查，對符合規定的申請予以許可，同時，積極考慮適用通用許可、許可豁免等多種便利化措施，有效促進合規貿易。商務部強調，中國的出口管制不是禁止出口，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准，相關企業毋須擔心。中國政府將一如既往地與各國一道，堅定維護世界和平和周邊地區穩定，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定。

 

美對中國船舶徵港口費，中方反制措施是必要被動防禦

 

　　對於美方將於10月14日對相關中國船舶徵收港口費，中方此前已宣布了反制措施。商務部稱，美方的做法嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，是典型的單邊主義行為。中方已多次表示強烈不滿、堅決反對。

 

　　商務部指出，中美倫敦經貿會談以來，中方一直與美方就上述措施進行磋商溝通，就301調查報告中對中方的無端指摘向美方提供了書面回應，並就雙方可在相關產業開展合作提出建議。但美方態度消極，執意實施上述措施，並於10月3日發布公告，明確對中方船舶收費的具體要求。中方為維護自身正當合法權益，不得不採取反制措施，依據《中華人民共和國國際海運條例》等法律法規，決定對涉美船舶收取船舶特別港務費。中方的反制措施是必要的被動防禦行為，旨在維護中國產業和企業正當權益，也為了維護國際航運和造船市場的公平競爭環境。希望美方正視自身錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

 

撰文：經濟通中國組

