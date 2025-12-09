  • 會員
神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世

09/12/2025

　　滬綜指今早（9日）輕微低開、全日窄幅震盪，略收跌0.37%報3909.52點，兩連升斷纜；深成指收跌0.39%，創業板指則衝高回落漲0.61%。滬深兩市全日成交1.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1326億元或6.5%。分析人士稱，市場等待美聯儲和中央經濟工作會議落地，短期預計市場波動加大。

 

神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世

華為常務董事余承東透露，智界將會首發鴻蒙智行首款MPV「智界V9」。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0693，較上個交易日4時30分收盤價升20點子，止三連跌，全日在7.0682至7.0725之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0773，較上個交易日小跌9點子，三連跌，創12月2日以來一周新低，較市場預測偏弱25點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普當地時間8日宣布，將允許英偉達向中國出口H200芯片，惟政府將從相關銷售中抽取25%分成，這一決定已經知會中國國家主席習近平並獲得對方積極回應。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問及中方是否會允許購買這些H200芯片時回應稱：「我們注意到有關報道。中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」

 

2. 據《新浪科技》報道，阿里巴巴已成立千問C端事業群，由阿里巴巴集團副總裁吳嘉負責。該事業群由原智能信息與智能互聯兩個事業群合併重組而來，包含千問APP、夸克、AI硬件、UC、書旗等業務。報道指，阿里巴巴在內部溝通中提及，千問C端事業群的首要目標是將千問打造成為一款超級APP，成為AI時代用戶的第一入口。

 

3. 據《界面新聞》報道，小米中國區近期開啟一系列人事調整，涉及手機、汽車、大家電等核心運營類崗位。原銷售運營一部總經理一職由小米集團高級副總裁，中國區總裁王曉雁兼任。部分知情人士表示，此次調整跟小米近期中國區業績「承壓」有關，可以理解為王曉雁親自下場抓業績。另據某小米頭部經銷商表示，小米近期訂單增長放緩，擬關閉部分虧損門店，同時放緩了新零售擴張的節奏。

 

4. 經最高人民法院核准，天津市第二中級人民法院今日上午依法對罪犯白天輝執行了死刑。白天輝是中國華融國際控股有限公司原總經理，在2014至2018年間非法收受財物共計折合超過11.08億元。值得注意的是，白天輝曾是「金融虎」賴小民下屬，賴小民曾任中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長，在2021年1月被執行死刑。

 

5. 華為常務董事、終端BG董事長余承東攜手問界、智界、享界、尊界、尚界五大品牌掌門人首次同台，作客《央視新聞》直播間。余承東透露，智界將會首發鴻蒙智行首款MPV，名為「智界V9」，將於明年春天推出，對家用、商用來說都是不錯的選擇，「這將會是世界上最棒的MPV」。

 

6. 智譜今日宣布開源其核心AI Agent模型AutoGLM。該模型是一款具有「Phone Use」（手機操作）能力的AI Agent，能夠穩定完成外賣點單、機票預訂等長達數十步的複雜操作流程。此次開源意味著硬件廠商、手機廠商和開發者均可基於AutoGLM，在自己的設備或系統中復現一個能「看懂」屏幕、並模擬真人進行點擊、輸入、滑動的AI助手。其自動化操作能力與此前引發熱議的「豆包手機」演示相似。

 

7. 中興通訊終端事業部總裁、努比亞技術有限公司總裁倪飛今日在微博發文稱，關於與豆包手機助手合作的努比亞M153手機用戶體驗，團隊已收到一些問題與反饋，正在與合作夥伴積極溝通與解決。抖音集團副總裁李亮同日轉發文章並配文稱，「豆包和中興的探索是一個開始，不論這次是否會成功，但AI一定是未來」。豆包手機助手預覽版近日首發搭載於與中興通訊合作的工程樣機努比亞M153限量發售，隨即遭遇微信、淘寶、多家銀行等主流應用的技術壁壘。

 

8. 《貴州省促進白酒銷售若干措施（徵求意見稿）》公開徵求意見，其中提出，支持酒企與金融機構深化合作，探索「品牌白酒質押貸」、「白酒收益權理財產品」等服務，盤活酒企資產，緩解企業資金壓力。加大白酒線上銷售力度。通過發放消費券等優惠方式，擴大貴州白酒在全國市場的銷售規模。加快推動白酒出口，制定相關支持政策，培育出口企業梯隊，發展出口夥伴，拓展海外銷售渠道。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】宏福苑五級火過後，地產商會正研究地盤全面禁煙，你認為是否可行？► 立即投票

