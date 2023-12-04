  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

金管局傳要求本地銀行增不良貸款撥備，應對內房危機

04/12/2023

　　內房企業債務危機未除，不良貸款風險仍存在。據本地傳媒報道，金管局近期與一批中型銀行的舵手級高層會晤，呼籲業界趁2023年度盈利穩健增長時，增加不良貸款撥備，以及考慮加快處理問題資產。

 


　　據《信報》引述消息指，金管局副總裁阮國恒近期與一批中型銀行的舵手級高層會晤，局方預料到今年12月底止的銀行體系特定分類貸款（俗稱不良貸款）比率，將進一步升至約2%水平，呼籲業界趁2023年度盈利穩健增長時，為不良貸款繼續「盡撥」，並考慮加快處理問題資產。金管局主要作出具方向的建議及舉例，一貫不作窗口指導，最終安排仍由銀行衡量不同選項的成本代價，與核數師依據會計準則決定。


　　金管局發言人指，該局不時就各議題與銀行業溝通，但不會評論具體內容。今年6月底港銀的特定分類貸款比率較去年底上升，主要是部分內房企業債務有困難，銀行下調相關貸款評級所致。考慮到本港銀行對內房企業的風險敞口沒有過度集中，同業就特定分類貸款已作足夠撥備，加上資本充足比率及盈利水平維持良好，認為銀行業面對的信貸風險整體可控。

 

撰文:經濟通採訪組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,061.17
    -26.21 (-0.067%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,138.30
    +1.22 (+0.024%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,248.19
    -26.76 (-0.164%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.931
變動率︰+2.471%
較港股︰-0.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.506
變動率︰-2.756%
較港股︰-0.70%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.460
變動率︰-3.726%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.650
變動率︰-4.450%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.690
變動率︰-5.696%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.635
變動率︰-7.996%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.770
變動率︰+15.325%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升223.782
變動率︰+8.753%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.160
變動率︰+5.340%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.600
變動率︰-6.928%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

驚蟄2024｜驚蟄習俗唔止打小人！點解要食梨、食毛豆？台命理專家︰公開4大犯小人生肖！邊個生肖或遇投資小人、八卦是非小人、購物小人？
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

撤辣後的最新市況
人氣文章

政是有心．余君雋

未來四年，台海將不太平
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
人氣文章

Art & Living

M+展覽「山鳴水應」：在瞬息萬變中，重新想像山、水、人與世界的關係 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 01:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金