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《午市前瞻》外資入市意欲極低 李寧企穩18元可作中長線部署

11/12/2023

　　恒生指數半日報16000，跌333點或2%，主板成交逾485億元。恒生中國企業指數報5455，跌143點或2.6%。恒生科技指數報3609，跌95點或2.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報299.4元，跌6.2元或2%，成交24.72億元；阿里收報68元，跌2.5元或3.5%，成交21.64億元；美團收報82.8元，跌3.85元或4.4%，成交15.9億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。


　　恒指兩大跌幅股份依次為李寧(02331)及京東集團(09618)；李寧收報18.44元，跌2.91元或13.6%，成交14.87億元，盤中低見17.88元，最高見19.56元；京東集團收報97.4元，跌7.4元或7.1%，成交8.28億元。恒指兩大升幅股份依次為聯想集團(00992)及創科實業(00669)；聯想集團收報9.81元，升0.25元或2.6%，成交3.1億元，盤中高見10.08元，最低見9.61元；創科實業收報78.15元，升0.6元或0.8%，成交5778萬元。

 

(李寧網頁截圖)

 

聶振邦：若失16000下望15500

 

　　穆迪將中國及香港評級展望降至「負面」後，內地股市及港股連日受壓，恒指今日上午一度失守16000重要心理關口，半日收報16000，跌333點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，12月6日以來港股成交逐步縮減，7日與8日更低於900億元，料今日大市總成交維持在800億元以上，但少於900億元，反映外資入市意欲極低，趨向回流強勢美股。


　　他估計，恒指後市維持陰跌走勢，目前恒指已跌穿去年11月10至11日所造下跌裂口底部，如今日收市仍低於16000，支持位將下移至15500。

 

李寧現購物業反映管理層對前景樂觀


　　李寧(02331)宣布以以22.08億元向恒地(00012)收購持有北角電氣道218號商業大樓「港匯東」物業的Vansittart Investment Limited全部股權，作為香港總部之用，但股價今早低開逾11%後愈跌愈有，半日最多跌超過16%。聶振邦指，雖然股價表現反映市場不大看好李寧舉動，但從另一角度看，李寧敢於現市況入市，證明管理層對前景仍然樂觀。


　　他指，李寧未來推進海外拓展，以香港作為第一步實在合理不過，認為目前股價跌至20元以下相當吸引，走勢上亦已進入超賣區，若股價在未來兩至三日仍能企穩18元，不妨吸納作中長線部署，惟短線20元有一定阻力。

 

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

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