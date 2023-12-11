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中國太平料廣州木棉人家年底前簽30戶，上海梧桐人家入住逾千人

11/12/2023

　　中國太平(00966)上周舉行「港人灣區養老．太平方案」考察團。中國太平表示，廣州木棉人家是繼上海梧桐人家、三亞海棠人家、成都芙蓉人家之後，中國太平投資運營的第四個康養社區，未來中國太平將持續發揮保險保障功能和跨境經營優勢，加快構建太平醫康養生態圈。

 

廣州木棉人家

 

廣州康養項目木棉人家料年底前簽約30戶

 

　　中國太平．木棉人家負責人王洪波表示，廣州木棉人家48平米的單間（一人居住6240元人民幣），85平米的一室一廳（一人居住10960元人民幣），105平米的兩房一廳（一人居住13800元人民幣）。若加第二人，在此價格基礎上各增加2200元人民幣。以上為現行的保險行權客戶（通過買保險已經獲得入住資格的客戶）入住的優惠價格，預計廣州木棉人家年底前簽約30戶。

 

上海梧桐人家投資40億人幣 目標年底前入住逾千人

 

上海梧桐人家

 

　　中國太平目前自建的CCRC（持續照料康養社區）養老社區上海梧桐人家入住長者近千位，上海梧桐人家是集團投資約40億元人民幣興建的首個旗艦項目，可為約2500位長者提供醫療健康養老服務。太平產業投資管理有限公司助理總經理魯昌表示，在上海梧桐人家等重資產康養社區之外，會在國內重點城市擇優選址布局中資產康養項目，而上海梧桐人家目標今年底前入住逾1000人。2025年可達85%入住率，2026年基本達到滿座入住率。

 

經濟通記者吳仲賢上海直擊

 

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