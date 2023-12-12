  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

閱文購騰訊動漫資產兼擬回購，獲大行唱好股價飆升可看高一線？

12/12/2023

　　騰訊(00700)旗下以網路文學為主業的文化創意公司閱文集團(00772)宣布以6億人民幣收購騰訊動漫資產，另擬斥最多10億人民幣回購股份。有大行指，上述交易可為集團釋放動漫知識產權(IP)協同效應。閱文受消息刺激，今早(12日)股價飆近一成半，突破100天線，為表現最佳科指成分股，於科技股中可否看高一線呢？

 

（閱文集團網頁截圖）

 

斥6億人幣購騰訊動漫影視資產　另擬斥10億人幣回購


　　閱文集團公布，以6億人民幣向控股股東騰訊收購資產，所購資產包括APP平台資產、動畫項目、影視項目及從事動漫創作的米橙子的90%股權。於9月30日，資產帳面值為4.4億元，去年除稅前虧損約1.1億元。獨立估值師評估資產於9月底的評估價值為6億元。集團指，收購騰訊動漫的知識產權，將加入其內容生態，進一步充實精品內容矩陣。閱文是騰訊動漫目前最大的內容提供商，在騰訊動漫近3年收入前十的漫畫中，有5部改編自閱文的小說，集團計劃在未來利用人工智能(AI)來提高文學作品的動漫改編效率，並透過批量化改編進一步放大其文學作品的價值。


　　另閱文集團公布，建議在市場上進行股份回購計劃，最高資金總額10億元人民幣。根據回購授權最多可回購約1.01億股，回購計劃期間不超過12個月，資金來源為現有可利用的現金儲備及流動現金。集團指，市場上買賣的股份價值被低估，同時相信現有的財務資源可執行計劃，而保持良好的財務狀況下持續經營，反映董事會對公司前景有信心。

 

富瑞：購騰訊資產釋放動漫IP協同效應　予目標價48元

 

　　富瑞發表研報指，閱文集團斥6億元人民幣收購母企騰訊動漫平台資產，有關交易料將進一步擴大IP開發的內容組合、人才資源和效率，釋放動漫IP協同效應。上述資產於截至9月底止12個月期間收入約4.85億人民幣，預料將於今年實現小幅虧損，但於明年扭虧為盈。閱文集團與騰訊又會在短劇項目合作，目標在2023、24及25年分別推出40、100及160部短劇。

 

　　富瑞認為，閱文在未來3年將300個文學知識產權改編成漫畫或動畫的舉措進展穩固，其中260個作品預計將提前完成，給予閱文「買入」評級，目標價48元。

 

中金：有望豐富IP儲備　AI技術或提升IP商業化效率


　　中金則維持閱文集團「跑贏行業」評級，目標價47元。中金指，騰訊動漫是內地領先的動漫綜合平台。根據QuestMobile，其2023年11月MAU(月度活躍用戶數)為518萬人，位列動漫行業用戶規模第三名，已成功孵化多個頭部IP，包括《一人之下》、《狐妖小紅娘》等。另2023年11月閱文旗下APP起點讀書和騰訊動漫的重合用戶佔騰訊動漫用戶數的11.8%；騰訊動漫暢銷榜前30部漫畫中50%改編自閱文IP。動漫不僅自身是重要的IP源頭，網文用戶與動漫用戶也有匹配度，為後續影視、遊戲等形態的開發奠定視覺基礎。此次交易有望豐富閱文上游頭部IP的儲備，加速中腰部網文IP可視化。


　　中金又指，閱文AI技術或賦能小說動漫化改編，提升IP商業化的效率。公司於2023年6月升級組織架構，以積極擁抱AIGC(人工智能生成内容)技術，強化內容與平台聯動，並提升影視作品成功率；7月19日，公司發布閱文妙筆大模型及其應用產品作家助手妙筆版，賦能作家提升創作效率、關注更有創意性的高附加值環節。AIGC有望助推IP生態建設，加快多模態開發及品類協同性，結合騰訊動漫的IP儲備和產能，或提升IP生產效率並釋放價值。

陳樂怡：短線最多見32.5元　往後要看變現能力及業績表現

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡指，閱文收購騰訊動漫資產，市場認為可帶來協同效應，豐富集團IP儲備，刺激股價上升。事實上，集團一向希望將IP可視化及商業化，發展娛樂影視產業，並配合AIGC技術提升IP生產效率，更為此作了內部組織調動。雖然提到AIGC令人有想像空間，但短線變現能力、能否帶來收入增長仍有待觀察。畢竟集團上半年主要業務付費閱讀用戶雖有增長，但每戶平均每月收入下降，受經濟疲弱影響可能會繼續偏軟，至於第二大業務版權營運，則希望下半年隨新戲及新遊戲陸續推出而令收入有所改善。股價方面，閱文短線受收購消息刺激，最多或可升近11月高位32.5元，往後則視乎業績表現，以及影視產品上市時間表方面有否新進展。

 

　　閱文半日升13.27%收報30.3元，成交2.78億元。騰訊則升0.72%報309.4元，成交17.78億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》連敬涵詳盡分析，請按此

 

 

其他騰訊/閱文相關新聞：
《中國監管》網信辦整治短視頻，針對擺拍、技術生成等三大問題
《外資精點》富瑞料閱文購入的騰訊動漫資產明年扭虧，籲買入
《中國要聞》微信短劇小程序開始收取保證金，金額一百至一千元
閱文集團(00772)斥6億人幣購騰訊(00700)動漫影視資產
閱文集團(00772)建議最多10億人幣回購股份

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,064.37
    -23.01 (-0.059%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,138.08
    +1.00 (+0.019%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,246.88
    -28.06 (-0.172%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.507
變動率︰-2.756%
較港股︰-0.70%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.455
變動率︰-3.800%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.645
變動率︰-4.581%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.730
變動率︰-5.522%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.635
變動率︰-7.996%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.765
變動率︰+15.297%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升222.131
變動率︰+7.951%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.370
變動率︰+5.819%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.680
變動率︰-6.889%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

未來四年，台海將不太平
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
人氣文章

市場最熱點

普通話Friday｜滙控聯想業績皆未如理想，股價下跌仍具投資價值？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟越後湯澤行程推介：湯澤草莓村！親摘雪國限定「越後姬」士多啤梨，香甜多汁、果香四溢！ 1
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
英王室噩耗 ｜ 英王查理斯45歲堂妹夫猝死！曾被喻為最英俊王室成員！醫生折解6種猝死徵兆
人氣文章
全球最佳醫院排行榜2024出爐！香港250強不入？這兩個地方包辦Top 5！亞洲第一醫院在哪裏？即睇全球及亞洲Top 10醫院
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 01:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金