  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【嚟緊炒Ｄ乜】附屬發A股集資拓展，微創醫療中短線目標14銀

15/12/2023

 

　　微創醫療(00853)主要在內地從事醫療器械之開發、製造及銷售業務。

 

　　微創醫療截至今年6月30日止半年度業績虧損收窄，錄得股東應佔虧損1.63億美元，整體毛利增16.4%至2.88億美元，毛利率跌1.4個百分點至59.8%。期內，營業額增19.2%至4.83億美元。

 

　　佔總營業額16.4%之心血管介入業務，營業額增長30.5%至7922萬美元，業績轉虧為盈，錄得分部溢利877萬美元；佔總營業額24%之骨科醫療器械業務，營業額增長7.6%至1.16億美元，分部虧損收窄至2650萬美元；佔總營業額22.4%之心律管理業務，營業額增3.7%至1.08億美元，分部虧損擴大至4893萬美元。

 

（微創醫療網頁截圖）

 

　　另外，佔總營業額18.4%之大動脈及外周血管介入產品業務，營業額增長25.7%至8899萬美元，分部利潤增長20.5%至3951萬美元；神經介入業務之營業額增長36%至4261萬美元，業績轉虧為盈，錄得分部利潤838萬美元；心臟瓣膜業務之營業額增長31.9%至2504萬美元，分部虧損擴大至2526萬美元。

 

　　另一方面，手術機器人業務之營業額增長30.4倍至490萬美元，惟分部虧損擴大至7785萬美元；外科醫療器械業務之營業額增長28.3%至312萬美元，分部虧損收窄29.1%至945萬美元。於2023年6月30日，集團之現金及現金等價物為8.43億美元，借貸總額為14.23億美元，資產負債比率為59.8%。

 

現價買入，首站12銀

 

　　微創醫療公布，擁有46.34%權益的附屬心脈醫療科技（滬:688016）已與17名認購人訂立認購協議，發行價為每股新A股168.33元人民幣，發行約1074.8萬股新A股，集資約18.1億元人民幣。集團所持心脈醫療科技股權將攤薄至約40.32%，心脈醫療科技仍為其附屬公司，該公司業績將繼續於其財務報表合併入帳，故認購事項不會確認收益或虧損。

 

　　微創醫療指，心脈醫療科技每股新A股約相當於定價基準日前一個交易日收市價的84.8%，新股佔擴大後股本約12.99%，集資所得用於全球總部、創新與產業化基地項目、外周血管介入及腫瘤介入醫療器械研究開發及補充流動資金，而認購人為證券投資基金管理公司、證券公司、證券公司資產管理計劃、合格境外機構投資者、私募投資基金和保險公司資管產品等。

 

　　技術走勢方面，微創醫療早前上試14銀水平後反覆向下，跌穿12銀後一度急插，近日一度低見7.78銀，9RSI一度低見10水平，出現超賣且築底反彈形態，股價今早隨大市向上，9RSI回升至22水平，錢駿建議現價買入，首站12銀，中短線以14銀為獲利目標，跌穿7.5銀止蝕。

 

微創醫療今日（15日）跌0.7%報8.28元。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,052.89
    -34.49 (-0.088%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,136.57
    -0.51 (-0.010%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,240.36
    -34.59 (-0.213%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.428
變動率︰-2.977%
較港股︰-0.93%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.870
變動率︰-3.926%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.650
變動率︰-4.450%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.780
變動率︰-5.304%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.620
變動率︰-8.097%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.711
變動率︰+14.998%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升223.770
變動率︰+8.748%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.134
變動率︰+5.281%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.110
變動率︰-7.170%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:01 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:01 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

中美GDP對比（三）
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
人氣文章

Fashion

從Pinterest 2024年潮流預測，窺探時尚美妝最新趨勢！藍色彩妝成大熱、甚麼是Grandpacore？預備你的蝴蝶結穿搭吧！ 2
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

致癌添加劑│最新研究發現：乳化劑恐增患乳癌、前列腺癌風險！6款香港常見含乳化劑加工食品，睇清楚標纖認住這些添加劑編號
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日聚餐後讓飲食重回正軌
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金