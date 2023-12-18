  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港交所:行政總裁歐冠昇不會尋求連任，陳翊庭接任

18/12/2023

　　港交所(00388)公布，集團行政總裁歐冠昇已通知董事會他在2024年5月任期結束後將不會尋求連任。董事會宣布任命陳翊庭為港交所下一任集團行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期三年至2027年5月23日。陳翊庭也將成為董事會當然成員，自2024年5月24日起生效。

 


　　另外，董事會宣布任命姚嘉仁為港交所集團副行政總裁，自2024年5月24日起生效。姚嘉仁也將繼續擔任港交所聯席營運總監。證監會已根據證券及期貨條例第70條批准委任姚嘉仁為集團副行政總裁。除此任命外，姚嘉仁將繼續擔任香港聯合交易所及香港期貨交易所行政總裁。


　　港交所提及，董事會宣布任命劉碧茵為港交所聯席營運總監，自2024年5月24日起生效。劉碧茵也將繼續擔任港交所財務總監。證監會已依據證券及期貨條例第70條批准委任劉碧茵為聯席營運總監。


　　港交所主席史美倫表示，感謝歐冠昇在充滿挑戰的時期領導港交所。在任期內，他對推動香港金融市場的國際推廣、在後疫情時代重啟對話和互聯互通以及確保港交所的正常運營發揮了重要作用。集團完全尊重他尋求新發展的決定，並祝願他未來一切順利。期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。


　　集團行政總裁歐冠昇表示，領導港交所是一生的榮幸，衷心感謝一路以來支持他的辛勤工作的同事、合作夥伴和持份者。港交所的獨特優勢在於連接中國與世界，在他的任期內，集團堅定致力於確保香港市場的吸引力、競爭力和互聯互通，成功地為世界各地的客戶和持份者提供了支持。儘管宏觀環境充滿挑戰和動盪，但港交所團隊過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，他為此感到非常自豪。未來幾個月，他將繼續與團隊緊密合作，確保集團領導層的平穩、無縫交接。

 

撰文：經濟通採訪組

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,054.50
    -32.88 (-0.084%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,136.66
    -0.42 (-0.008%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,240.50
    -34.45 (-0.212%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.428
變動率︰-2.977%
較港股︰-0.93%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.855
變動率︰-3.938%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.650
變動率︰-4.450%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.774
變動率︰-5.330%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.620
變動率︰-8.097%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:01 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:01 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

未來四年，台海將不太平
人氣文章

智城物語．方展策

Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？
人氣文章

財識兼收．止凡

全面撤辣，網友有何睇法？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

跟隨川端康成《伊豆舞孃》的創作之路，回味文學大師「世界第一初戀」的絕美純愛！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
壽而康（二）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金