  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【回顧展望－虛幣世界】比特幣低位反彈 JPEX激起千重浪

21/12/2023

 　　2023年是虛擬貨幣緊張又刺激的一年，除了AI與ChatGPT的出現，加強了在區塊鏈應用的潛力，加上ETH完成了上海升級、比特幣超越44000美元，標誌著虛擬貨幣今年迎來牛市；不過，香港一場「JPEX風暴」，為虛擬貨幣蒙上一道陰影，除了多個「艇仔」主事人被捕之外，目前JPEX主要營運者仍未知其背景，JPEX亦多次表示將堅持營運，可見虛擬貨幣的「去中心化」是多麼的牢固。

 

 (比特幣網上截圖)


ETH上海升級轉型  ChatGPT令虛幣升級


　　ETH的「上海升級」令以太坊平台旗下的虛幣交易「燃料費」大幅下降，因以太坊從工作量證明（PoW）向權益證明（PoS），除了提高網絡安全性之外，更能提高在　Layer 2 市場上的統治地位，增強了投資者對以太坊信心。


　　另外，ChatGPT的出現令AI及Web3可以加速融合，AI的能力令Web3原本的人手操作變成自動化，甚至可利用AI自動發行新幣，令到入行的門檻降低。在可見的未來，ChatGPT簡化了虛擬貨幣程序，但同時又不失其安全性。


比特幣ETF令幣市暢旺  比特幣曾衝上44000美元


　　大行貝萊德申請成立比特幣ETF，刺激了幣市投資者的情緒，亦令幣價屢創新高，作為全球大型投資機構，並於紐約資產管理公司管理逾9萬億美元資產，貝萊德的ETF申請，意味著一般投資者可以透過股市去投資虛擬貨幣，消息刺激比特幣價格持續上升。


　　比特幣今年表現形勢大好，從一萬多美元炒上至最高接近44700美元，再次進入牛市。雖然美國政府積極打擊虛擬貨幣相關機構，但由於市場憧憬聯儲局即將減息，加上比特幣的相關ETF推出之後，令比特幣交投量大增，同時價格一直飆升，有分析相信，明年比特幣有望再創新高，額實在令人期待。

 

比特幣兌美元走勢。(Coinbase)

 


JPEX事件曝露金融騙局  趙長鵬認罪令幣圈受創


　　香港作為虛擬貨幣其中一個主要交易城市，相必會成為騙徒目標。2023年9月，香港證監會點名批評JPEX多個可疑之處，隨後有數名該平台的用戶表示不能提款，並報警求助。警方隨即發起「鐵關行動」，將多名該與平台相關人士拘捕，雖然警方已經「拉人封艇」，但由於虛擬貨幣的「去中心化」特性，警方至今仍未找到JPEX的核心成員。


　　另一方面，全球最大虛擬貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬於11月21宣布辭職，早前因其出席法庭時，承認違反美國反洗錢法及制裁法，同意向法庭支付5000萬美元罰款，而趙長鵬在3年監督期內都不准參與幣安活動。此舉被認為是美國政府積極打擊交易平台，以及抑制虛擬貨幣交易的重大行動。


比特幣明年最牛或見15萬美元


　　今年比特幣表現強勁，究竟來年可否維持升勢？根據CryptoQuant的報告，比特幣價格或於2024年初突破5萬美元，更指目前九成比特幣流通供應量都處於盈利狀態，考慮到現市值及交易量因素，明年初比特幣有望突破5萬至5.3萬美元。Pantera Capital在今年中曾表示，比特幣於2020年減半後，令新比特幣供應量減少43%，因此價格提高23%，如果參考歷史數據，2024年再減半之後，價格可能飆升至15萬美元。


　　另外，渣打銀行預測，比特幣在2024年有望升至12萬美元，該行提升比特幣目標價，主要因為年銀行業持續爆發危機，令投資者對法定貨幣的信心下跌，而比特幣礦商獲利能力不斷上升，亦是影響價格走勢的關鍵因素。總括而言，不少大行對比特幣明年的表現預測正面，普遍預期2024年價格將介乎5萬至15萬。

 

撰文：經濟通通訊社市場組社者　李皆顈

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,054.50
    -32.88 (-0.084%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,136.66
    -0.42 (-0.008%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,240.50
    -34.45 (-0.212%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.428
變動率︰-2.977%
較港股︰-0.93%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.855
變動率︰-3.938%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.650
變動率︰-4.450%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.774
變動率︰-5.330%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.620
變動率︰-8.097%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:02 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:02 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

借出來的GDP
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本大熱碳酸美肌法！SOFINA iP土台美容液：血管力、細胞循環力UP！告別暗沉粗糙肌
人氣文章

ChatENT．月巴氏

以甜茶的名字，Timothée Chalamet做了不只甜到漏的事
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
腹肌訓練 | 做捲腹運動做到腰痛？專業導師分享常見錯誤！躺著做3個腹部訓練，鍛練上腹、下腹、側腹核心肌群！比仰臥起坐更有效？ 3
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金