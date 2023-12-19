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【收市短打】港股節前交投疏落，市淡到可以唔使睇？郭思治：現金為王（有片）

19/12/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　港股今早（19日）低開，曾跌逾200點後見16408半日低位，之後跌幅削半，10日線（現處16427）失而復得。收市跌124點，收赧16505點，全日成交額只有765.979億元，臨近聖誕節長假，預料成交愈趨淡靜。郭思治稱，本月大市之形態仍暫屬先高而後低，恒指已經連續五個月呈現先高後低形勢，即大市走勢仍然偏弱，現時距離10天線不足百點，一旦失守港股形態又見反覆續尋底格局。 值得留意的是，由本周起計，本月剩下之交易日只得8日，下周三（27日）是即月期指轉倉高峰日，而下周四（28日）則為即月期指結算日，到下周五（29日）當為即月場外衍生工具結算日，故踏進本周後，估計好淡之爭持會越來越明顯，由於年結在即，估計一眾傳統基金該會有若干粉飾部署。事實上，個別股份在買盤主動下已創年內新高，如聯想(00992)，瑞聲(02018)及小米-W(01810)等，但更多股份在年內低位徘徊，對指數造成負面影響。郭Sir奉勸大家不要再憧憬基金粉飾櫥窗的行動，大市一日的升市不代表轉勢，現階段應該盡量保持現金，直至明年初再決定下一步行動。

 

　　立即去片：https://youtu.be/tXIq89jYbQw

 

 

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