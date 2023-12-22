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《午市前瞻》恒指今年有望企穩萬七點收市 東方甄選有機向上修復

22/12/2023

　　恒生指數半日報16548，跌72點或0.4%，主板成交近477億元。恒生中國企業指數報5581，跌38點或0.7%。恒生科技指數報3653，跌56點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報290.2元，跌22.4元或7.2%，成交60億元；美團收報78.45元，跌1.25元或1.6%，成交14.87億元；阿里收報73.7元，升0.35元或0.5%，成交14.05億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(東方甄選網頁截圖)

 

葉尚志：美股回吐有利資金回流港股


　　美股日前急挫後，隔晚道指大幅反彈；港股上日低開高走後，今日延續升勢，開市位已突破20天線，隨後升幅進一步擴大，半日曾升超過200點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，看好今年有望收高於17000。他提到，恒指上周跌穿16000後反覆回升，反映估值低已開始吸引資金回流，有見底跡象。


　　對於後市，葉尚志指美國加息周期經已完成，憧憬明年開始減息，而早前美股升勢較急，預計未來一至兩個月開始回吐，相對有利資金回流港股，如A股同時回穩，2023年收高於17000機會不小。他指出，日前北水趁港股反彈流出港股，但恒指有力維持升勢，反映外資已逐步撈底。


東方甄選業績趨穩  有望上試37元


　　東方甄選(01797)經歷重大人事變動，最終以主播董宇輝成為「高級合伙人」作結。葉尚志指東方甄選業績早已轉趨穩定，股價亦已反覆向下調整，本來已開始反彈，惟受「小作文事件」拖累而回落。經歷人事變動之後，股價已逐步回升至出現不利消息前的價位，憧憬初步回升至33元事件前水平，未來半年或可借助業績持續改善而挑戰37元。

 

東方甄選股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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