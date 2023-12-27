《午市前瞻》基金收爐年底難見萬七 遊戲股現價不是非買不可

恒生指數半日報16590，升249點或1.5%，主板成交逾577億元。恒生中國企業指數報5589，升100點或1.8%。恒生科技指數報3629，升81點或2.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、網易(09999)及小米(01810)；騰訊收報290.2元，升16.2元或5.9%，成交115.98億元；網易收報134.6元，升12.6元或10.3%，成交27.12億元；小米收報16.3元，升0.62元或4%，成交12.68億元。國指三大成交股份依次為騰訊、網易及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、網易及小米。

(網易遊戲網頁截圖)

張智威：恒指持續受制20天線

港股上周五（22日）突遇遊戲監管暴風，拖累恒指高開低走跌近300點。官媒《證券時報》引述分析安撫市場情緒，提到新推出的監管措施，最終執行力度或有緩和空間。恒指今早高開逾200點，半日最多曾升近300點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指自12月15日以來一直受制於20天線，年結距今不足三個交易日，基金經理大多已收爐，缺乏長線資金入市下，不認為恒指會在今年餘下時間收高於17000。

收入受限遊戲股業績難造好



上周五國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，其中提到網絡遊戲須設置用戶充值限額，以及不准網絡遊戲提供類似「每日登入獎勵」等「誘導性獎勵」，拖累遊戲股全線暴瀉。隨後官媒吹風指，監管執行力度或有緩和空間，今早遊戲股普遍反彈。



張智威指，今次監管限制玩家「課金」，直接影響遊戲公司收入，未來業績料會受到影響，預計遊戲股短期難以大升，今日技術反彈行情亦難以持續。他解釋，雖然新聞出版署上周五同時增加批出遊戲版號，但張智威認為收入一旦受限，即使再有多款遊戲推出都難以彌補，故現時並不看好遊戲股後市。



另外，有傳網易(09999)與暴雪即將「復合」，張智威指消息若成真的確有利業績，但整體仍要觀望收入表現。他指，即使未出現監管消息，遊戲股的基本面亦非吸引到需要現價非買不可，建議再觀望一下。



網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

阿里股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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