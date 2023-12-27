新批國產遊戲版號破百，監管新規仍可修改，騰訊網易游走地獄與天堂

內地上周五（22日）公布網絡遊戲監管新規引發遊戲股重創，當中「股王」騰訊(00700)失守300元大關，創出2023年新低263.6元，網易(09999)更插水近25%，今年漲幅幾乎全數蒸發。不過，國家新聞出版署迅即公布12月網絡遊戲審批信息，單次審批國產遊戲版號數量首次突破百款，且表示會再聽取各方意見修改完善監管新規，騰訊及網易則仍獲多間大行力撐。兩個交易天，游走地獄與天堂，接著應如何部署？

（騰訊《王者榮耀》官網截圖）

12月新批國產網絡遊戲版號過百 內媒：有力展示當局支持網遊發展

國家新聞出版署於12月22日及25日分別公布了12月的進口遊戲審批信息和國產遊戲審批信息，共145款遊戲獲批，其中國產遊戲版號發放105款，包括騰訊的《逆戰：未來》、網易的《螢火突擊》等，進口遊戲版號亦發放40款。今次單次審批國產遊戲版號數量首次突破百款，明顯擺出了安撫市場的姿態。內媒亦大派定心丸，引述中國音數協遊戲工委稱，工委和廣大遊戲企業深受鼓舞，讚揚當局此舉有力展示主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。不過，有人發現部分獲發版號遊戲的運營公司已倒閉，比如杭州好億嘉科技有限公司運營的《狙擊謎團》已在去年9月註銷，反印證當局遊戲審批制度導致大批遊戲無法及時出版，導致內地遊戲產業進入冰河期。



國家新聞出版署上周五發布《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》，限制遊戲過度使用和高額消費，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲直播不得出現高額打賞。由於監管力度前所未有地強，且招招打中遊戲產業命門，草案一出台即引發相關上市公司市值崩塌。

監管指網遊新規將聽各方意見修改完善 券商建議關注最終落地力度

此外，國家新聞出版署有關負責人在上周六(23日)表示，將認真研究各方提出的關切和意見，在聽取各方意見的基礎上進一步修改完善。另官媒《證券時報》引述華北某公募基金解讀認為，新規中未成年保護、經營單位和版號管理相較此前監管模式變化不大，但對於遊戲付費方面的監管力度超預期。目前監管還處於徵求意見稿階段，同時後續預期監管還將針對徵求意見稿，與產業座談，最終執行力度或有緩和空間。騰訊遊戲副總裁張巍則指，新的管理辦法徵求意見稿對於遊戲的商業模式、運營節奏等關鍵要素並無本質改變。

中信證券認為，管理辦法草案目標是保障促進行業繁榮健康發展，建議關注其最終落地力度，理性看待其影響。華泰證券亦建議投資者冷靜等待政策落地。中國銀河證券指，儘管行業監管政策上存在一定程度的不確定性，但從長期來看，監管政策的補位有利於行業長期的健康良性發展。

高盛：監管當局仍支持本地遊戲發展 摩通：市場對意見稿反應過度

高盛發表研究報告指，監管當局繼續支持本地遊戲發展，並致力於為未來的遊戲產業創造健康的環境，這將為騰訊和網易的股價提供支持。相關事態最新進展應該會對遊戲發行商的股價提供支撐，又留意到騰訊及網易也有25%及約10%的遊戲收入來自國際市場。對騰訊來說，遊戲佔其營業利潤一半，而本地遊戲則佔遊戲收入75%左右，而對網易來說，遊戲代表了100%的營業利潤，予騰訊目標價435元，維持「買入」評級，亦予網易港股目標價206元，美股目標價132美元，維持「買入」評級。

摩通認為市場對《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》反應過度，為騰訊及網易提供吸引入市點。預計草案內容將對騰訊和網易的遊戲變現產生負面影響，但影響不大。預計意見稿中措施將對內容質量低、變現程度高的開發商和發行商產生更大影響，而騰訊和網易的遊戲質量普遍高於業內同行。在兩者之間，預計網易受到的負面影響相對大於騰訊，予目標價195元，評級「增持」。





花旗認為，本次獲批國產遊戲數量為105款，比之前的80至90款多，而且國產和進口遊戲在幾天內同時獲批，應是監管機構支持中國遊戲產業健康發展的積極訊號。遊戲獲批有助緩解近期《網絡遊戲管理辦法》草案帶來的擔憂，雖然最終的實施情況和對行業的潛在影響仍有待評估，但相信政府仍支持遊戲行業在明年實現穩定增長和遊戲版號正常化審批流程，重申騰訊和網易「買入」評級。

傳網易有望與暴雪重新合作 惟春節前回歸機會較低



另方面，市傳年前決定不再合作的網易和暴雪即將「復合」。網上消息指，近期網易旗下遊戲玩家論壇APP「網易大神」中的魔獸世界社區恢復更新，包括地心之戰、魔獸探索服在內等新內容，市場認為是魔獸世界國服回歸的先兆。



近日有傳暴雪正與內地多間遊戲廠商洽談「國服回歸」事宜，但最終仍選擇與網易重新合作。據知情人士指，目前多個訊號都顯示暴雪和網易即將重修舊好，據指新的國服合作方式仍在確認中，短期內國服暫不會上線，農曆新年前回歸機會較低。

熊麗萍：當局「補鑊」後仍需觀望 騰訊網易暫不宜追入



（熊麗萍）



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指上周五遊戲股對監管新規反應過大，但其即時反應不是只限於遊戲監管本身的問題，而是因為當大家以為歷時兩三年的整改已完結時，現又要擔心再有新一輪整改，同時亦憂慮不只遊戲行業加強監管，亦會波及如直播帶貨等其他行業。不過，以往提到意見稿通常大家都以為是最後定稿，不會有甚麼修訂，但今次當局指還要徵詢其他意見，且只是就一些已有規定提出如何具體執行，官方此次解畫令市場覺得仍有轉圜餘地，並期望當局以後再有政策推出會吸收今次經驗，避免令市場再有現震盪。

熊麗萍續指，市場信心或多或少已受影響，但騰訊及網易今日股價反彈也屬正常，至少當局指要再聽業界意見，加上即時再批出多達105個國產遊戲版號，另批出40個進口遊戲版號，數量算多，或是為了「補鑊」，市場應該會稍為穩定，但料騰訊及網易難即日完全收復上周五跌幅。另要留意，這些互聯網平台股仍有股東減持壓力，而對當局「補鑊」後實際再有甚麼動作有保留，有貨可續持有，而若見今日已反彈跌幅一半，無貨不宜追入，要再觀望。

遊戲股今早普遍反彈，騰訊半日升5.91%收報290.2元，網易飆10.33%報134.6元，嗶哩嗶哩(09626)升7.47%報86.3元，中手游(00302)升5.88%報1.26元，創夢天地(01119)升1.4%報2.17元，網龍(00777)升2.75%報11.96元，祖龍娛樂(09990)升4.02%報1.81元，心動公司(02400)升8.01%報9.71元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

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