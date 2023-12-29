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《午市前瞻》明年首季再有監管消息機會微 吉利有望上試9.8元

29/12/2023

　　港股長假前表現呆滯，恒生指數半日報16966，跌76點或0.5%，主板成交超過399億元。恒生中國企業指數報5734，跌30點或0.5%。恒生科技指數報3733，跌30點或0.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及美團(03690)；騰訊收報290元，跌3元或1%，成交27.64億元；小米收報15.34元，跌0.94元或5.8%，成交17.67億元；美團收報82.25元，跌0.1元或0.1%，成交9.91億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。

 

(吉利汽車網頁截圖)

 

聶振邦：今日收高於17000機會五成

 

　　港股過去兩日接連衝高並突破17000整數大關，市場憧憬「食尾胡」之際，今日上午大市上升動力減弱，半日於17000關上下窄幅爭持。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股今年能否在17000以上作結仍有變數，今日整體成交未算熾熱，全日收高於17000機會僅五五波。但他提到，今日是否收高於17000對後市影響不大，反而下周二（1月2日）的2024年首個交易日開局如何，對後市更具參考價值。


　　聶振邦提到，如今日恒指能收高於17042，便能終止月線圖上四連跌的局面。同時若下周二持續收高於17000，便可憧憬在新的一年，資金對港股投資意欲有望提升。對於近期疑似監管之風再吹，他提到早前遊戲監管出現之際，國家新聞出版署同時批出逾百個境內遊戲版號，反映中央未至於要完全打壓相關行業，估計2024年首季再有整改消息機會較微，恒指首季有望挑戰18000。


吉利借板塊升勢有望上試9.8元


　　個股方面，吉利(00175)下半年表現平淡，11月起更由9元水平跌至最低7.53元；但近期公布旗下極氪007預售超過5萬輛，消息帶動股價回升，今早突破8.5元阻力。聶振邦指出，近期吉利母企吉利控股集團董事長李書福提到，今年集團總銷量按年增長超過兩成，為股價提供較大上升動力。不過，近期新能源車股表現普遍造好，吉利股價表現與板塊看齊，憧憬後市繼續借勢挑戰9.5至9.8元，以現價計潛在上升空間亦超過一成。

 

吉利汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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