  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【收市短打】港股收爐險守萬七大關，惟再向上動力有限？（有片）

29/12/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　2023年最後一個交易日，恒指高開後好淡爭持，最多曾升約50點，高見17095點但50天線（約17106）前有阻力，更加一度倒跌，最終收市微升3點，收爐險守萬七大關，報17047點，假期前成交淡靜，成交只有約750億。全年計，恒指已連跌第四年。溫傑認為，恒指重上萬七點只是因為人民幣及A股回穩，加上部分重磅股份超賣後反彈所帶動，大市未有新的利好消息支持，要再向上動力不大，萬七關附近仍有較大阻力。展望2024年，三大投資主題集中在部分景氣復甦股份，包括申洲國際(02313)、聯想(00992)及濠賭股銀娛(00027)，手機及電腦設備股已展開反彈，可以待回落後再買，而體育用品股亦可待明年第一季完成去庫存後再考慮。

　　立即去片：https://youtu.be/5uzQE2LKIQE


【關鍵詞】
#濠賭股 #銀娛 #申洲國際 #聯想 #電腦設備股 #手機設備股 #體育用品股 #恒生指數 #香港股票 #凱基亞洲 #溫傑

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,050.77
    -36.61 (-0.094%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,138.01
    +0.93 (+0.018%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,249.23
    -25.71 (-0.158%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.390
變動率︰-3.087%
較港股︰-1.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.549
變動率︰-4.179%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.630
變動率︰-4.974%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.715
變動率︰-5.587%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.550
變動率︰-8.570%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.740
變動率︰+15.158%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升222.565
變動率︰+8.162%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.165
變動率︰+5.351%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.700
變動率︰-7.373%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳特色小鎮、社區推介！全部免費入場！古色古香客家古村落 / 600年古城食火紅客家菜 / 被網民譽為「深圳莫奈花園」
人氣文章

Foodie What’s On

Mr. CHEESECAKE登陸香港！米芝蓮大廚主理、被喻為「東京no.1芝士蛋糕」！3種食法嘗流⼼口感！必買香港限定抹茶味！即睇地址+價錢+預訂方法
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超入直路！利記先甜後苦，青訓做奇兵；曼城先苦後甜，輪換成關鍵；槍手硬仗最多，考驗穩定性
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

展覽《水瓶座：潘朵拉的瓶子》：若沒經歷過無光的時刻，就感受不到光是多麼閃耀 1
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

率先試！上環全新廚師發辦！港台星廚坐鎮主理Omakase：必食魚香脂香吞拿魚三食、鮮味滿瀉海膽花雕蟹、炭烤星鰻天婦羅
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Emma Stone從來都不做可憐的東西
健康好人生 Health Channel
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
人氣文章
疑某品牌隱形眼鏡含菌女子眼睛頻發炎！戴隱形眼鏡沖熱水涼會損眼？視光師：勿做4大高危行為
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金