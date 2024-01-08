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東亞：上半年恒指目標19800-20000點，料美國年中減息

08/01/2024

　　東亞銀行首席投資策略師李振豪表示，預期今年港股表現或會平整，跌幅會收窄，反彈要有息口及國策等因素所支持，暫時未見很正面的信息，認為港股會U型狀態下的底部橫行一段時間，再等待相關信息再作反彈，預期今年上半年恒指目標為19800-20000點水平。

 

（資料圖片）

 

　　他指出，相信今年IPO市場的表現會較好，當利率明確呈現出偏向下降的情況，在股票集資成本及利率方面會較為明確，預期在利率見頂至第一次減息的時間內，有助吸引更多IPO，相信不止是香港，全球IPO也會有所改善。

 

料美國今年減息75基點 下半年P或減1-2次

 

　　東亞銀行首席經濟師蔡永雄預料，2024年香港經濟實質增長將達到3.5%，亦料香港旅客復甦會進一步改善，而且今年美國加息的負面因素亦有可能改善，又指3.5%在香港歷史上並不是高水平的預測，料美國聯儲局將於今年中開始減息，並將會減三次息，每次25個基點，預期港息方面將會有所滯後，料下半年最優惠利率或減1-2次，每次0.125厘的減幅。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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