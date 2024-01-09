內地冬季嚴寒電煤需求激增，煤炭股績穩息高獲券商唱好可吼？

踏入新一年，港股弱勢持續，資金持續流入高息股，其中煤炭股集多個利好因素，包括內地冬季天氣嚴寒，電煤需求激增，加上內地恢復煤炭進口關稅，兼獲券商唱好業績有保障，股息回報高。受上述因素帶動，煤炭股近期股價節節上升，其中中國神華(01088)獲滙證上調目標價，繼上日逆市上升，今日(9日)繼續造好，可否追入呢？

（中國神華2022中期報告封面截圖）

內地極端寒潮致電廠日均耗煤高企 今年恢復煤炭進口關稅



氣象數據顯示，近期內地多地陸續出現極端寒潮天氣，部分地區最低氣溫接近或達到歷史同期極值，導致下游電廠的日均耗煤持續高位運行，截至12月26日，沿海八省日耗七日動態平均為230.3萬噸，比去年同期增加30萬噸。山西多地亦進入煤炭運輸高峰，在陽泉市礦區，煤企多措並舉推進煤炭保供，日均外運量超過6萬噸。寒潮也影響到部分煤炭主產地，對供給端的運輸也造成負面影響。

另方面，國務院關稅稅則委員會公布的最新稅則顯示，2024年起中國恢復煤炭進口關稅，其中無煙煤、煉焦煤、褐煤關稅為3%，動力煤關稅為6%。有業內人士稱，2024年內地煤炭進口的成本將提升，進口數量或出現下降，這將有利於上市煤企的競爭格局，相關公司股價出現異動也在情理之中。

內地動力煤價反彈焦煤價強勢 煤炭股業績穩高分紅

值得一提，內地動力煤價格由去年第三季開始反彈，截至12月22日，秦皇島港動力煤年內均價為966元人民幣/噸。近期內地焦煤價格亦表現強勢，包括山西、河南在內的煉焦煤主產區大礦第一季長協價格均上漲，主焦煤均升約200元人民幣/噸，原因在於供給端有所縮量，資本開支有限，生產事故時有發生，多家煤礦已停產進行安全檢查。此外，國際能源署早前表示，2023年全球煤炭需求預計將按年增長1.4%，首次超過85億噸，達到歷史新高。全球煤炭使用量預計要到2026年才會下降，在此之前全球煤炭消費量仍維持高位震盪。

去年前三季煤炭股業績不太差。根據同花順i問財數據統計，前三季在35家上市煤企中，29家公司實現盈利，佔比超八成。其中中國神華前三季實現歸母淨利潤達482.69億人民幣排第一，中煤能源(01898)前三季歸母淨利潤達166.88億人民幣排第二。煤炭行業保持高分紅比例，中證煤炭指數近12個月股息率高達8.03%。其中中國神華去年7月份A、H兩市共分紅達506.65億人民幣，兗礦能源(01171)去年7月份A、H兩市共分紅達213.34億人民幣。

國泰君安：業績有保障股息回報高 煤炭股投資價值凸顯

國泰君安近日發表研報指，煤價震盪有支撐，值得重視的是煤炭板塊在業績有保障疊加高額股息回報下，其投資價值愈發凸顯。例如12月26日蘭花科創(滬:600123)公告前三季度利潤分配方案，現金分紅比例達62%，超市場預期，煤炭板塊高分紅價值再彰顯。

民生證券表示，當前動力煤與焦煤價格震盪走勢預計持續，但在春節後的旺季均有望迎來漲價視窗期。2022年板塊上漲由業績驅動，2023年則由估值驅動，2024年板塊有望迎來戴維斯雙擊，板塊或具備整體性投資機會。

滙證：神華派息穩固屬優質防守股 目標價升至30元



另滙證指，由於資金流入防守性股份，中國神華近三周股價跑贏指數，這可歸因於板塊輪轉，保險公司等資金在宏觀不確定及今年大概率減息下，尋求具防守性的高質素收息股，其中神華派息穩固，屬優質防守性股份。以70%派息比率推算，料神華2024年股息率達8%，其高股息及強勁現金生成將在經濟下行時提供保護。考慮定價具韌性，公司有較高銷售佔比以合約形式進行，較少受現貨價格波動影響，提升其銷售均價預測，並上調2023至2025年每股盈利預測各4.9%、1.4%及26.1%，目標價由23元升至30元。因現時估值合理，相當於預測今年市帳率1.2倍，予「持有」評級。



不過，滙證指，今年動力煤的需求及供應增長料將放緩，致現貨價格持續降溫。估算秦港5500動力煤價將按年跌12%至每噸850元人民幣。供應面方面，內地本土煤產量按年增幅料放緩至2%，低於去年的3%增長。同時，恢復對俄羅斯及蒙古煤炭徵收進口關稅，料在去年高基數下今年進口量將按年持平。此外，今年工業領域需求料仍呆滯，而水力發電產能復甦料壓抑煤電產出以至對動力煤的需求。





黃瑋傑：煤炭股息高受捧惟不宜高追 防冬季過後需求下降



（黃瑋傑）



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指現時資金轉買高息股，煤炭股隻隻都高息，普遍有8、9厘息，甚至超過10厘。此外，華北地區今年特別寒冷，對燃煤取暖需求增加，加上煤炭進口關稅又提高，煤炭股利好因素比石油股還要多，故股價表現比後者更強勢。不過，中國神華過去一個多月由24元起步已升了一成幾，寒冷天氣這個利好因素於股價已有一定反映，冬季也可能很快過去，現時才買入要考慮冬季結束後燃煤取暖需求下降，相關利好因素會消失。

煤炭股今早普遍上升，神華半日升1.06%收報28.5元，中煤能源升1.21%報7.56元，兗礦能源升1.64%報16.12元，兗煤澳大利亞(03668)升1.63%報28元，南戈壁(01878)升3.32%報4.36元，惟蒙古能源(00276)無升跌報0.9元，易大宗(01733)跌1.9%報1.55元，蒙古焦煤(00975)跌5.1%報8.18元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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