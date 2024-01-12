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《午市前瞻》恒指破萬七機會較微 滙控60元橫行區可考慮部署

12/01/2024

　　恒生指數半日報16307，升5點或不足0.1%，主板成交超過405億元。恒生中國企業指數報5508，升14點或0.3%。恒生科技指數報3492，跌10點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及友邦(01299)；騰訊收報290.8元，升3.4元或1.2%，成交26.07億元；美團收報76.6元，升1元或1.3%，成交12.94億元；友邦收報63.4元，升0.35元或0.6%，成交11.18億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報71.2元，升0.35元或0.5%，成交8.7億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(滙豐銀行網頁截圖)

 

連敬涵：市場未因美國通脹升溫改變減息預期


　　恒指昨日達成今年首日升市後，今早維持上升，但走勢傾向爭持，半日變幅不太大。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，即使美國12月通脹高於預期，但美股反應不大，反映通脹數據對市場影響不大，市場亦未因此而動搖對聯儲局在3月份議息會議減息的預期。因應美國及內地的12月CPI都已公布，料本月市況傾向淡靜，走勢亦會與現時相似。


　　他預計，恒指後市將再次試穿16000後才回升，16500已出現較大阻力，更看淡指恒指未有消息配合下幾乎無可能衝破17000。


滙控跌幅純粹獲利回吐所致


　　美國公布通脹數據後，滙控(00005)顯著受壓，半日跌幅一度擴大至近3%。連敬涵指滙控一開市已跌超過2%較為罕見，但認為跌幅與美國12月CPI無關，目前並非有太重大消息，估計跌幅來自獲利盤居多。他認為，滙控早前已累積較大升幅，現時若回吐至50及100天線水平亦屬正常。


　　連敬涵提到，早前滙控於60元橫行整固，如果滙控回落至該橫行區，亦不妨考慮買入，持有至全年業績公布前亦可以。

 

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

渣打銀行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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