蘋果Vision Pro有望熱銷，舜宇出貨量對辦獲大行唱好，博反彈仲有水位？

蘋果首款頭戴式裝置「Vision Pro」快將上市，有分析師指由於備貨數量不多，料開賣後將很快銷售一空。蘋果概念股舜宇光學(02382)近期隨大市向下連跌9日，今日(12日)借勢回升最多逾3%。值得一提，舜宇近日公布12月手機鏡頭及手機攝像模組出貨量分別按年增47.7%及27.5%，隨即獲大行唱好，其中花旗看好今年手機市場復甦，上調舜宇目標價逾兩成至79元，現價買入博反彈可能仍有水位。

（舜宇光學網頁截圖）

郭明錤：蘋果Vision Pro備貨不多 開賣後將很快銷售一空



蘋果日前宣布首款頭戴式裝置「Vision Pro」將在1月19日於美國率先開放預購，並在2月2日正式上市。天風國際證券分析師郭明錤表示，Vision Pro初期備貨約為6萬至8萬台，由於備貨數量並不多，認為在上市初期會出現供不應求現象。



郭明錤指，雖然目前沒有清楚指出Vision Pro的產品定位與關鍵功能，且面臨售價不便宜的質疑，但憑借劃時代的技術創新所創造的用戶體驗，例如會給人可以用意念控制用戶界面的錯覺，以及Apple核心粉絲與重度用戶的數量，發售後應該很容易銷售一空。

中金：舜宇手機鏡頭及模組全年出貨強於指引 予目標價81.9元

另外，舜宇光學近日公布，2023年12月手機鏡頭出貨量按年增長47.7%、按月跌9.2%至約1.07億件，手機攝像模組出貨量按年增27.5%、按月跌9.4%至4708.9萬件，兩者按年增長都主要因去年同期整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位。另車載鏡頭出貨量471.2萬件，按年跌4.1%、按月跌30.5%，主要是因客戶端聖誕節假期的影響。

中金發表研報指，舜宇公布了12月出貨量數據，手機攝像模組出貨數據按季下滑反映手機銷量季節性的備貨周期，手機鏡頭出貨數據按季下滑同樣反映產業鏈備貨周期的季節變化，然而得益於北美及安卓大客戶的增量，按年增長幅度優於手機攝像模組。另公司12月車載鏡頭出貨下滑反映聖誕假期對於公司車載鏡頭客戶拉貨動能影響，整體表現符合預期，持續看好公司車載鏡頭維持優良的成長動能。



中金認為，舜宇2023年下半年手機產品出貨均實現按年正增長，側面反映手機產業鏈經歷了近2年的庫存調整後底部訊號明確，手機鏡頭及模組全年出貨強於指引。展望2024年，潛望式、玻塑混合鏡頭、3D攝像等光學創新的滲透率有望逐步提升。基本維持公司2023年盈利預測於14.5億元人民幣；考慮到手機光學行業競爭態勢短期放緩，加之安卓市場光學創新動能有所修復，上調公司2024年淨利潤預測5%至23.4億元人民幣，同時引入2025年盈利預測28.3億人民幣，維持目標價81.9元，評級「跑贏行業」。

中銀國際：高價手機需求復甦及Vision Pro推出將成催化劑

中銀國際指，由於高價位的Android需求復甦，分別上調舜宇2023年銷售及淨利潤預測6%及2%。不過，延展實境(XR)銷售或因為Quest 3需求疲弱而遜於預期。進入2024年，相信集團的關鍵潛在催化劑仍然是高價位智能手機需求復甦，及1至2月推出的Vision Pro和其後潛在並更便宜的替代品能否令消費者重拾對XR的熱情。

中銀國際分別上調舜宇2023年下半年的銷售及淨利潤預測11%和3%，上調2023年每股盈測2%，惟略為下調2024及25年每股盈測4%及2%，以反映補貼削減後全球汽車銷售增長放緩，並將目標價由82元下調至80元，但維持「買入」評級，續看好公司在汽車和XR領域的光學業務及結構性長期增長。

穆迪：舜宇財務狀況強勁 確認Baa1評級展望維持穩定

另評級機構穆迪近日確認舜宇的「Baa1」發行人及高級無抵押債券評級，展望維持穩定。穆迪副總裁Gerwin Ho表示，雖然手機市場需求放緩，以及研發投資開支增加，導致利潤率下降，但舜宇具有審慎的財務政策方針，令其可維持較強勁的財務狀況、低槓桿、良好流動性和淨現金水平，有助保持競爭優勢。



穆迪預計舜宇將維持強勁的財務狀況，同時繼續在終端市場和客戶方面實現多元化，料將支持其盈利能力逐步恢復，並為應對不斷變化的行業周期和市場提供緩衝，預測舜宇未來1至2年內會繼續產生正自由現金流，並維持淨現金狀況，未來12至18個月收入料增長4%至6%，經調整EBITA利潤率料回升至8%至10%。

花旗：手機市場復甦將成今年關鍵主題 升舜宇目標價至79元



此外，花旗發表最新研報，表明看好今年中國科技行業將跑贏，關鍵投資主題包括智能手機市場復甦、人工智能(AI)變現、AI計算及半導體本地化、電動汽車對科技供應鏈的顛覆、數據元素機遇、新興亞洲供應鏈，以及顯示面板增長。預測2024年全球智能手機出貨量將按年增長4%，主要受到華為捲土重來、新機款提前上市及庫存減少等因素所推動；預期加入AI功能的智能手機尚未成為需求驅動因素，但邊緣設備上的AI應用將出現。



花旗在上半年傾向於零部件廠商多於代工商，同時比較看好Android陣營而非蘋果陣營。在半導體方面更看好專注於設計的智能手機廠及先進封裝領域。具體而言，該行首選包括舜宇、比亞迪電子(00285)、高偉電子(01415)等，當中舜宇評級從「中性」升至「買入」，目標價由65.6元升至79元。

溫鋼城：料升至63.7元遇阻 長線投資也只宜分段吸納



（溫鋼城）



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，舜宇股價近期跌穿了雙頂頸線，頸線處於12月5日時低位63.7元，以之前高位76.35元與之相減，有機會跌至55元或以下。不過，60元始終是一心理關口，昨日(11日)稍微跌穿後也可彈返上來，故跌至60元有機會再反彈。若作為長線投資可趁低吸納，但最好分段買，惟之前頸線位63.7元會變成阻力位，水位有限，加上市場氣氛不太好，北水每逢升市就流走，不宜重注。

舜宇今日升2.24%收報61.75元，最多升3.89%至62.75元，成交4.07億元。其他蘋果概念股亦普遍向上，瑞聲科技(02018)升1.92%報21.2元，比亞迪電子升0.14%報34.95元，丘鈦科技(01478)升0.27%報3.71元，惟高偉電子跌3.04%報20.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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