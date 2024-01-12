恒生調查:77%受訪夾心世代減低個人消費，維持家人生活質素

恒生銀行(00011)早前進行「夾心世代理財規劃及配置調查」，結果顯示，逾七成受訪者需為父母的醫療開支及子女教育未雨綢繆。隨著父母年紀漸長，有43%受訪者最擔心父母和長輩健康及醫療開支，31%則憂慮自己或家人生病。此外，由於子女尚在求學階段，30%受訪者關心子女的教育升學問題。









逾70%受訪者憂慮財務需要，77%受訪夾心世代減低個人消費



長遠方面，逾70%受訪者對未來的財務需要有所憂慮，45%受訪者在意退休後能否維持現有的生活水平，33%關注自己或伴侶身體狀況走下坡，至於子女未來的生活亦成為遠慮的原因。



調查指，為了兼顧家人的需要，77%受訪夾心世代人士會以家庭為優先，減低個人消費或支出，如減少購買奢侈品或旅遊次數(87%)，以維持家人未來的生活質素。逾半受訪者認為要未雨綢繆及盡快達至財務自由，對釋放壓力及增添幸福感尤為重要。



51%夾心受訪者選擇減非必要開支，以達致退休儲蓄目標



調查結果另顯示，過半受訪者目前仍未儲蓄足夠的退休目標金額。為達至儲蓄目標，最多受訪者(51%)選擇減少非必要開支，其次是投資於股票市場(43%)。大部分受訪者依賴銀行提供的理財服務，以協助比較不同理財產品並選擇適切的方案，同時進行財富傳承規劃，調查結果指出一般市民希望能夠傳承450萬資產給予下一代。



恒生早前以小組訪談及問卷形式訪問了超過300位年齡介乎25至64歲的香港夾心世代人士。綜觀調查結果，夾心世代家庭平均由1至2名成員供養3.8位家人（包括父母、長輩或子女），受訪者的幸福感平均達67.5分的中上水平，當中家庭為其幸福感的主要來源。

撰文：經濟通採訪組

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