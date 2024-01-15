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《午市前瞻》恒指料萬六續有支持 百度政治風險變大不宜隨便入手

15/01/2024

　　恒生指數半日報16219，跌25點或0.2%，主板成交逾395億元。恒生中國企業指數報5447，跌34點或0.6%。恒生科技指數報3410，跌60點或1.7%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及百度(09888)；騰訊收報289元，升0.6元或0.2%，成交24.87億元；美團收報75.7元，升0.45元或0.6%，成交14.11億元；百度收報102.1元，跌11.5元或10.1%，成交13.63億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及百度。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及百度。

 

溫鋼城：料內地數據向好，但對市場利好有限

 

　　恒指維持16000以上淡靜上落，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，預計本周港股維持淡靜，因市場缺乏催化消息，即使美股財報季展開，暫亦未見到特別有利消息。另外，內地月度三頭馬車數據即將公布，溫鋼城認為數據有望逐步改善，但料市場難有驚喜，故港股低估值下，估計16000續有支持，但上方未見突破動力，本周波幅約16000至16800。

 

(網上圖片)

 

不能排除百度遭封殺，只能博外國制裁措施未必出現

 

　　據《南華早報》報道，內地有軍方相關的研究室正使用百度旗下文心模型及科大訊飛(深:002230)的星火模型，以令軍事AI更人性化。報道引述百度回應指，集團並未與研究室有任何合作或隸屬關係，對研究項目一無所知，因該研究使用的大模型是一個公開在線的版本。但市場有意見憂慮當文心大模型涉及軍事因素後，或有可能遭西方國家封殺，拖累百度半日最多跌超過10%。

 

百度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　溫鋼城分析指已不能排除外國或針對文心大模型而有所行動，但對消息並不意外，因早前美軍亦有開始嘗試使用chatGPT，內地軍方會使用文心大模型亦無可厚非。他提到，未來事件走向仍然難料，當消息出來以後，估計百度和文心已被西方國家「盯上」，此後將有較大政治風險，但凡股份牽涉政治因素後，後市將難以預料，故現價並不建議撈底百度。

*技術上95元有支持惟後市風險巨大*

　　他指出，技術分析上初步估計95元會有初步支持，但料涉及政治風險後要到90元才會有較大緩衝力吸引資金，即使於95元入手，亦只能短線博反彈，最盡110元便應止賺。他補充，百度後在乎外國會否因應消息有所行動，何時及如何都未知，萬一任何制裁如禁止向其出售晶片等消息公布後，百度股價岌岌可危，故現時博反彈極具風險及投機性。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組


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