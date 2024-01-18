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減價戰下1月銷量欠佳遭大行唱淡，新能源車股連日受壓應如何部署？

18/01/2024

　　內地電動車行業近日屢傳不利消息，繼Tesla、理想汽車(02015)啟動新一輪減價戰後，中國汽車協會公布今年1月首兩周汽車銷量全面下跌，摩根士丹利及花旗齊指銷售不理想。此外，歐盟據報最早可能在6月對中國電動車徵收臨時關稅，新能源車股股價連日受壓，其中比亞迪(01211)更跌穿200元大關，應如何部署？

 

（比亞迪網頁截圖）

 

花旗：料1月電動車銷售按月跌30%　大摩：理想Tesla減價或引發削價潮

 

　　摩根士丹利及花旗齊指，1月第二周中國電動車銷售並不理想。花旗指，內地上半月純電動車銷售按月跌34%、插電式混合動力汽車按月跌4%，料全月電動車銷售按月跌30%，2月新春淡季再跌20%，3月才能反彈。預計2024年首季中國電動車銷售按季跌40%，但較去年生產受疫情影響的同期仍能按年升17%。


　　大摩指，理想和Tesla上周減價後令銷量在淡季中保持增長，有機會引發車廠新一輪削價潮。而比亞迪單周銷量跌至4萬輛的9個月低位。「蔚小理」之中，理想汽車銷量約6000至7000輛，蔚來(09866)按周跌四成至1700輛，小鵬汽車(09868)則只賣出約1400輛。

 

據報李強與馮德萊恩會面提及電動車調查　歐盟最早6月徵收關稅

 

　　《彭博》引述消息指，國務院總理李強與歐盟委員會主席馮德萊恩周二(16日)於瑞士達沃斯世界經濟論壇期間會面時，分別表示會向來自對方的電動車及烈酒展開進口調查。未知中國對由歐盟進口的白蘭地加徵臨時關稅的具體時間，但有機會最早3月起實施，而歐盟則最快6月開始對中國進口的電動車施加額外臨時關稅。

 

　　歐盟去年宣布對來自中國的電動車實施進口反傾銷調查引發市場憂慮。中國本月較早前公布，會對由歐盟進口的白蘭地及部分烈酒進行反傾銷調查，此舉被視為中國對歐盟的反制措施。據了解，中國是次針對白蘭地的反傾銷調查，主要涵蓋來自法國的烈酒，而法國被指是推動歐盟就中國進口電動車發起反傾銷調查的成員國。報道引述消息人士指，歐盟與中國仍有機會就貿易爭端進一步會面，估計於2月舉行的世界貿易組織部長級會議上將再度碰頭。

 

滙證上調今明兩年電動車銷售增長預測　偏好比亞迪看356元


　　不過，滙證發表最新研報指，去年內地電動車銷量約770萬輛，符合預期，意味滲透率約36%，估計未來電動車車型將增加，預期今年推出的所有車型中有八成是電動車，並滿足主流消費者的偏好，以支持電動車需求。 因此，將今明兩年中國電動車銷售增長預測平均上調2%。預期車企於今年1及2月去庫存，將緩解部分定價壓力，但由於競爭關係，整體定價壓力持續。另料中國去年超越日本，成為全球最大的汽車出口國，銷量522萬輛。儘管貿易環境日益複雜，但由於產品競爭力和優越的成本狀況，海外電動車擴張可能是下一個增長機會。

 

　　滙證表示，電動車股中，理想面臨更多來自華為AITO等智能電動車品牌的競爭。而比亞迪去年12月電動車銷量34萬輛，全年電能車銷量超過300萬輛並創新高，符合該行預期。該行今年仍然偏好比亞迪，認為其平台更新和出口增長支持毛利穩定及銷量具韌性，維持「買入」評級，目標價356元。

 

林家亨：車股可待2月初買入　比亞迪今年或重上250元


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨點評新能源車股，他指理想今個月銷售一定比上月差，上月月銷突破5萬輛，今個月首兩周卻只有11000輛，銷售差最主要原因是Tesla踏入今年即減價，車行間已傳理想一定也會減價，只是不知會減多少，準買家自然會觀望，令其銷量受影響，就算減價幅度已定銷量回升，相信亦難追上上月表現。同期問界M7成理想競爭者，因大家車型格式及大小相近，售價接近，加上問界去年擴廠進程不太順利令銷售差，但去年尾隨著產能增加，銷量已回升。問界銷量雖超越理想，但風險比理想大得多，因其母公司賽力斯連年虧損，理想去年盈利則很可能近80億元，而問界銷量好全靠用了華為智能駕駛軟件，故賽力斯要看對方面色。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　另就Tesla再減價，林家亨指，4年前Tesla Model 3剛推出時售34萬人民幣，現售24萬，即累積減價10萬；其風口對正小鵬的P7，以P7最高售20多萬，小鵬單車虧損可能擴至15萬，故Tesla減價對小鵬打擊很大，去年應仍有很大虧損，今年轉虧為盈機會可說是零，惟下半年虧損可能稍為收窄，因與大眾及滴滴合作出新車，但料首季業績仍很差，年初股價料仍受壓，要買應等農曆新年前後淡季，股價最低殘時才買。此外，在本港上市的「造車新勢力」包括看得最淡的蔚來未來一兩年都沒有倒閉危機，因有大把錢燒，其中蔚來有中東資金泵水逾100億，但料未來兩三年都沒機會轉虧為盈，寧買小鵬。

 

　　至於龍頭比亞迪，林家亨指，雖然其股價跌了很多，但也只宜農曆新年前才買入，最好待2月初公布車企銷售均插水時才吼，今年應有機會重上250元以上高位，公司雖有減價但幅度不大，且鋰電池原材料碳酸鋰價格已跌了很多，造車成本隨之大跌，減價對盈利增長不會有太大影響。另方面，過去幾年發展智能駕駛的車企都蝕錢，今時今日智能駕駛開始上軌道，比亞迪總裁王傳福近日才宣布計劃投資1000億人民幣開發智能汽車功能，屬明智之舉。

 

　　新能源車股今日個別發展，比亞迪升0.56%收報196.4元，惟曾跌2.4%低見190.6元。理想收市仍跌0.7%報113.2元，小鵬跌0.39%報38.75元，惟蔚來倒升1.84%報49.85元，零跑汽車(09863)倒升1.31%報27.1元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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