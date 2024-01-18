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【金融科技獎】黃偉綸：本港金融科技企業大增25%至逾千間

18/01/2024

　　本港金融界領先專業財經資訊平台—經濟通（ET Net）今日（18日）舉辦「2023金融科技大獎」頒獎典禮。署理財政司司長黃偉綸致辭時表示，特區政府大力支持金融科技發展，盼望金融服務業可以更好支持實體經濟，亦是國家的政策方向之一。

 

 

　　他指，目前香港有大約1000間金融科技企業，較2022年增加25%，以過往一年經濟充滿挑戰的情況來說，增長幅度很高。相關企業的業務涵蓋移動支付、跨境理財、人工智能、金融服務顧問、財富和投資管理、合規科技等六個範疇，反映金融科技愈來愈蓬勃。

 

港府整合金融科技發展措施

 

　　黃偉綸表示，去年政府進一步公布整存金融科技發展措施，提升香港金融基建，推進更多數字人民幣跨境使用，促進虛擬資產、第三代互聯網領域、實體經濟和實體經濟相關的應用創新，以及進一步完善監管架構。他相信，有關措施有助推動行業發展，讓市民能夠受惠於更方便和普惠的金融服務。

 

港綠色金融發展為亞洲區龍頭

 

　　黃偉綸指，綠色金融方面，香港目前已經是區內龍頭，在2022年，在港發行的綠色債券總額佔亞洲市場超過三分一，在亞洲排名第一；若計及綠色貸款，在2022年有關債務比2021年增長超過40%，至805億元美元。

 

　　他又指，財政司司長在去年財政預算案宣布成立綠色科技和金融發展委員會，行政長官亦在去年施政報告提及，會在今年上半年，推出專為綠色金融科技而設的概念驗證測試資助計劃。他希望未來與業界聯手，推動香港金融科技進一步提升。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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