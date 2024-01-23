  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》兩萬億救市落實機會一半 恒指未確認轉勢科技股難吼

23/01/2024

　　恒生指數半日報15329，升368點或2.5%，主板成交超過707億元。恒生中國企業指數報5137，升135點或2.7%。恒生科技指數報3143，升108點或3.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報272.8元，升10.6元或4%，成交59.26億元；阿里收報67.65元，升2.2元或3.4%，成交28.71億元；美團收報67.1元，升1.7元或2.6%，成交26.27億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(騰訊網頁截圖)

 

連敬涵：中央早前強調不大水猛灌  對消息真實性有保留

 

　　國務院總理李強昨日(22日)召開國務院常務會議，期間提到要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。今早恒指輕微高開，隨後《彭博》引述知情人士報道指，中央正考慮設立規模約2萬億人民幣的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港通、深港通投向A股。消息又提到中央正考慮多個方案，如獲最高領導層批准，部分措施最快可能本周出台。


　　今早10時左右上述消息流出後，港股10分鐘內急飆500點，內銀股及上日跌市重災區內房板塊全線反彈，潤地(01109)一度反彈10%；恒指午收市前升幅才收窄至逾300點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，指市場消息普遍分為三方面，包括外媒報道、中央官員口風及中央措施落實。今次消息僅屬外媒消息，落實與否有待探討。過往市場早已習慣好夢落空，即消息永遠只停留在口風之上而未見落實，故今日升過500點後又要回落，反映目前消息的真確性仍未為市場提供足夠信心。


　　連敬涵強調，對任何市場消息都要關注其真實性，他認為2萬億人幣股市平準基金的落實機會只是五十五十，因為早前中央已強調不會大水猛灌市場，若一如外電報道般落實，便與早前論調大為逆轉。但他亦強調不排除成真機會，若2萬億人幣橫空入市，絕對能大大提升市場信心。 

 

恒指未確認轉勢不宜吼科技股  潤地基本面仍差不宜買

 

　　市況終於回升，ATM三股乘勢半日最多升超過4%。連敬涵認為現時仍未能確認恒指回升，太早押注科技股仍有風險。他分析指，恒指上周已跌穿下降通道，短線上望15500亦已有阻力，今早亦未能突破該位，料市況沽壓仍未解除。若投資者想博，應待恒指企穩15500，甚至10天線近15700水平才會較為穩陣。


　　跌市下，國企背景的內房潤地(01109)跌幅誇張，昨日深插逾11%。連敬涵認為現時亦不宜博潤地，雖然過往市場認為國營內房較為穩健，但目前內地樓市基本面受壓，即使國企亦身陷低銷售陰霾，故過去半年時間國企內房股都要追跌。建議一日內地樓市數據未轉好，即使潤地都不宜隨便入手。

 

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

京東集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,029.63
    -57.75 (-0.148%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.89
    +0.81 (+0.016%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,248.17
    -26.77 (-0.164%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.351
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.236
變動率︰-4.426%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.635
變動率︰-4.843%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.750
變動率︰-5.435%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.625
變動率︰-8.063%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.730
變動率︰+15.103%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升224.874
變動率︰+9.284%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.220
變動率︰+5.477%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.811
變動率︰-7.318%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:22 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:22 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

港善用「尖白流」，互惠互補深圳南山
人氣文章

小薯茶水間

觀音借庫2024｜觀音開庫日子將至！一文睇晒本港16間觀音借庫廟宇開放時間！睇埋借庫基本步驟+6大宜忌：祈願切忌2件事
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
人氣文章

Art & Living

M+展覽「山鳴水應」：在瞬息萬變中，重新想像山、水、人與世界的關係 1
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病症狀｜ 台灣女模與糖尿共存14年！經常口渴半夜喝水、體重驟降，求醫發現血糖嚴重超標！即睇糖尿病成因+病徵
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金