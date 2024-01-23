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比特幣自去年12月以來首次跌破4萬美元

23/01/2024

　　市場對比特幣現貨ETF上市的熱情減退，比特幣自去年12月初以來首次跌破4萬美元。

 

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　　截至紐約時間周一(22日)下午2時42分，比特幣一度下跌5.3%，至39556美元。這是自去年12月4日以來的最低水平。規模較小的以太幣和Solana則分別下跌6.7%和9.3%。


　　分析指，比特幣之前的漲勢很大程度上是市場對美國證券交易委員會(SEC)將批准比特幣現貨ETF的預期引發。雖然4萬美元可能是個重要心理關口，但跌破這一水平不會引發連串平倉，預計下一個支撐位在3.8萬美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

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