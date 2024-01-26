中特估概念熱炒，電訊三寶獲大行唱好可以點部署？

港股連日急升後，今日(26日)出現回吐，惟一眾「中特估」(中國特色估值體系)概念股仍算硬淨，其中三大中資電訊股中移動(00941)、中聯通(00762)及中電信(00728)獲大行唱好，指國務院國資委若把市值管理納入央企負責人考核，將推動其增加派息及回購。事實上，三大電訊股息率高，業務穩定，現金流健康，股價跑贏大市，確有其吸引力，若想吸納應如何部署？應揀選哪一隻？

（資料圖片）

國資委擬把市值管理納央企負責人考核 華泰證券建議關注電訊股

國務院國資委近日表示，將研究把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，引導中央企業負責人更加關注、更加重視所控股上市公司的市場表現，及時運用市場化的增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期、加大現金分紅力度。多家央企上市公司紛紛表態未來將持續提升市值管理質效，其中中電信表示，已圍繞上市公司質量一直在探索研究市值管理，包括上市初制定了增持計劃，穩定股價預案等，公司還將在價值創造、傳播等方面持續發力。



華泰證券在最新發布的研報指出，2022年以來，電訊運營商在提升分紅率之外，也多次推出大股東增持、回購及股權激勵等計劃，著力提升盈利能力及投資者回報，有效提振了市場對其長期經營發展的信心。電訊運營商作為科技行業國有企業標桿，有望長期受益於數字中國及AIGC等新技術的發展，建議關注該板塊投資機遇。

摩通：將推動增加派息比率及強化回購 上調三大電訊股目標價



另摩通發表研報指，國務院國資委表示考慮把市值管理納入國企管理的績效考核指標，有關政策將推動中資電訊股透過2023財年以後持續增加派息比率，以及強化股份回購以改善股東回報。該行上調三大中資電訊股目標價，並上調其今明兩年每股派息預測3%至11%，以假設派息增加，並認為中資電訊股可重演2022年第四季至去年首季的價格重估周期。



摩通亦將中聯通評級由「中性」升至「增持」，目標價由5元升至7.3元，基於其在去年第四季潛在盈利反彈，以及相信該股在今輪升市中提供電訊板塊內最高貝塔值的具吸引力風險回報，並轉以聯通為三大電訊股首選，次選為中電信，最後為中移動。中電信目標價由4.2元升至5元，中移動由74.5元升至83元，同予「增持」評級。

富瑞：三大電訊商能向股東回報更多 中電信聯通也可能回購



富瑞則指，國資委宣布研究將市值管理列為央企負責人的績效評估指標，是去年3月國企改革的進一步深化及升級，或更能鼓勵國企增加股票回購及派息，從而提高估值。預期相關政策對電訊行業有利，雖然去年12月份行業營收有所下降，但電訊商管理層去年已透露國資委希望他們將ROE當作衡量經營效率的指標，如今企業市值可能被納入關鍵績效指標，將可進一步激勵管理層進行派息及回購。



富瑞又指，國企同時亦需要優化經營、提高競爭力、改善信息披露和加強投資者溝通，預期3月份將公布的全年業績中，投資者將重點關注派息表現。相信三大電訊商有能力向股東回報更多，目前預測中電信的派息比率將從2023年的70%上升至2026年的79%，中移動料提升至76%，而中電信及中聯通也可能跟隨中移動步伐，進行股份回購。

熊麗萍：中移動中電信派息比率高 屬政策風險較小中特估



資深財經分析師熊麗萍表示，近日投資者焦點放在中證監表明將大力推進上市公司通過回購、加大分紅，以反映公司價值，國資委更表示將市值管理納入央企負責人業績考核。前者只是延續去年提出的「中特估」理念，後者則是要求企業負責人認真落實「中特估」的方向措施，令到已回歸平淡的「中特估」股份再受市場追捧，中資電訊、石油、煤炭等高息股升幅跑贏大市，內銀股更同時受降準的因素帶動，出現近期少有的反彈力。不過，內銀股始終受制於整體經濟及貸款政策要求，現階段仍非「中特估」股份首選。



熊麗萍認為，中資電訊股當中，中移動及中電信的派息比率均為70%或以上，是政策風險較小的「中特估」，中移動息率目前為7厘，而中電信息率則只有6.5厘，可待消化上述政策消息才入市，持貨者則可繼續持有。





溫鋼城：電訊股屬穩陣中特估 中移動回至63元可吸

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城則於今日《開市Good Morning》節目指，若國企加大現金分紅力度，對相關板塊的確較著數，如中移動、中海油(00883)及中國神華(01088)等都是高息股，去年表現都跑贏大市，料「中特估」會在市場繼續發酵。事實上，內地公務員職位沒香港那麼穩陣，官員稍有差池會落馬，如將市值管理納入考核機制，相信國企會更積極在成本效益等方面做得更好，對未來派息和盈利都會有些幫助，「中特估」股份現時應是港股中最值得投資的板塊之一。

不過，溫鋼城指，近三四日「中特估」股份尤其能源股股價狂飆，現時才追入值博率不高，往後數日若無進一步消息跟進，恐隨大市進行整固，但其中幾隻高息的股份只要肯回調仍可吼，因至少有息收，有其吸引力，當中中移動現價約67元似乎已升得過多，若回至62、63元可趁低吸納，即使出街只消費1毫，人家也要你拿手機出來掃描，很多店舖都已拒收現金，故三隻中資電訊股無疑是穩陣之選。

今日部分「中特估」概念股隨大市略有回吐，中移動跌0.44%收報67.35元，中電信無升跌報4元，中聯通跌2.39%報5.32元。中資金融股方面，工行(01398)跌0.26%報3.82元；中行(03988)跌0.67%報2.97元；建行(00939)無升跌報4.66元；農行(01288)跌0.66%報3.02元；平保(02318)跌2.46%報33.75元，國壽(02628)跌1.18%報9.25元。至於石油股，中海油升0.97%報14.58元；中石油(00857)升0.71%報5.71元，中石化(00386)跌1.93%報4.06元。煤炭股方面，中國神華升0.34%報29.65元；中煤能源(01898)升0.35%報8.6元，兗礦能源(01171)跌0.49%報16.28元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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