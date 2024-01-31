《午市前瞻》降準登場資金難再做淡 舜宇業績已非由蘋果銷量主導

恒生指數半日報15544，跌159點或1%，主板成交近491億元。恒生中國企業指數報5220，跌55點或1%。恒生科技指數報3035，跌63點或2.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報272.2元，跌1.6元或0.6%，成交24.06億元；阿里收報69.7元，跌1.45元或2%，成交13.23億元；美團收報63.95元，跌1.45元或2.2%，成交11.38億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(舜宇光學網頁截圖)

聶振邦：恒指初步望15500 15200有較大支持

恒指早前跌穿15000後受降準消息帶動連彈三日，但隨後升勢減弱，今日上午再跌逾150點，失守10天線。博威環球資產管理金融首席分析聶振邦向《經濟通通訊社》表示，去年每逢港股有利好消息，炒作行情亦只能維持數日，故目前三連升後倒跌亦不足為奇。他提到，恒大(03333)遭頒令清盤後令市場再度關注內房的抗壓能力，其餘房企面臨清盤壓力上升，令投資者轉趨觀望。



但聶振邦強調，日前宣布的降準行動將於下周生效，屆時將會釋出萬億人幣的流動性，估計現時淡友亦不敢大舉沽貨，料港股短線再跌空間有限。他預期恒指短線於15500有初步支持，再到15200會有更強支持。

舜宇受壓原因多 後市宜觀望



舜宇光學(02382)發盈警，料去年純利約10.84億至12.04億人民幣，較截至2022年同期之24.08億人民幣減少約50%至55%。舜宇股價今早跌幅持續擴大，最多跌超過8%，並失守50元關創近七年新低。聶振邦分析指，近期手機設備股偏軟，日前已隨市況調整，今日再有負面消息令股價跌勢加劇。他指，50元為舜宇比較重要的心理關口，如未來兩至三個交易日未能重上該位，則料進一步下試45元。

他補充，市場近期轉為觀望舜宇後市，因蘋果手機銷量並未太差，但舜宇仍要發盈警，反映蘋果手機銷量好壞未必是舜宇業績受壓的根本原因。他估計，舜宇近年業務涉及車載鏡頭，料新能源車的行業競爭亦有可能間接影響舜宇。

聯想負面消息消化後可吼入



業務涉及AI及MR眼鏡的聯想(00992)近期大幅下插，聶振邦解釋指，美國制裁風險再度升溫，市場憂慮聯想或有可能被制裁，股份被借勢拋售。但他認為聯想基本面不弱，業務涉及AI及MR眼鏡等主題，料消息消化後有望回升。股價目前於8元難有太大支持，料進一步回落至7.6至7.8元才有較大支持，屆時投資者可吼入，上望9元至9.7元。

舜宇股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

聯想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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