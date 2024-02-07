百勝中國績優增派息兼回購獲大行唱好，股價狂飆要追定要忍忍手？

在內地經營肯德基和必勝客等餐廳的百勝中國(09987)公布季績，去年第四季盈利按年升83%至9700萬美元，收入升19.4%至約25億美元，勝市場預期，派息增加23%至16美仙，公司又計劃今年將股票回購擴大至12.5億美元，獲大行唱好，其中高盛予目標價476元，大摩將目標價升至485元。百勝中國今日(7日)開升15%報333.4元，最多曾飆28%，半日仍升近15%，可否追入呢？

（百勝中國網頁截圖）



去年第四季淨利潤按年升83% 派息增23%



百勝中國公布截至2023年12月底止第四季業績，期內淨利潤9700萬美元，按年升83%，每股普通股盈利0.23美元升76.9%，派息0.16美元增加23%。收入約24.93億美元升19.4%，經營利潤約1.1億美元升約1.7倍。餐廳利潤率擴大至10.7%；剔除過去兩年臨時補貼和增值稅加計抵減的影響，餐廳利潤擴大170個基點。淨新增542家門店。

另截至去年12月底止年度收入約109.78億元升14.7%，經營利潤約11.06億元升約75.8%，淨利潤8.27億元增約87.1%，每股盈利1.99元升89.5%。全年餐廳利潤率增至16.3%；剔除過去兩年臨時補貼和增值稅加計抵減的影響，餐廳利潤增長270個基點。全年合共淨新增1697家門店，超過原先開店目標。2023年底門店總數達1.4644萬家，肯德基及必勝客餐廳門店數分別為10296家及3312家，比2022年底分別增加13.2%及14.1%。



今年股票回購擬擴至12.5億美元 料2026年門店達2萬家



此外，百勝中國指，上季以股票回購和現金股息回饋股東約3.9億美元，全年向股東回饋8.33億美元，創紀錄新高。集團計劃今年通過公開市場交易在美國和香港回購12.5億美元(約97.5億港元)普通股，當中在第一季回購總計5億美元普通股。



展望未來，公司計劃2024年淨新增約1500至1700家門店，資本支出在7億至8.5億美元之間，預期到2026年門店數量達到2萬家；系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長，以2023年為基準並不計及外幣換算的影響；以季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋至少30億美元。



百勝中國首席執行官屈翠容表示，去年集團收入及利潤都創新高，全年現金股息和股票回購亦創上市以來最高，已做好準備實現2024至2026年的增長目標，並透過增加現金股息和加大股票回購，為股東創造豐厚的回報。展望未來，十分看好中國市場廣闊的增長機遇。目前集團僅服務中國人口的三分之一，目標到2026年服務中國一半的人口。目前集團超過一半的新店布局在低線城市，以滿足這些地區長期消費升級帶來的需求。

高盛：季績勝預期兼增加對股東回饋 予目標價476元

高盛發表研報指，儘管對百勝中國的季績預測有所下調，但公司的收入及盈利仍錄得強勁增長，去年第四季收入按年增長19%，高過該行預期的16%。公司上季同店銷售增長4%，略高於該行早前下調至3.4%的預測，意味恢復至疫情前水平的85%。另去年公司淨新增1697家門店，超過指引的1400至1600家，並多過該行預期的1605家。



高盛又指，百勝中國於第四季及去年回饋股東約3.9億及8.33億美元，高於指引範圍。公司管理層進一步提高對今年的目標指引，在宏觀環境不穩定的情況下，這對支持股價非常重要，予「買入」評級，港股目標價476元，美股目標價61美元。另大摩將百勝中國目標價由484.94升至485元，予「增持」評級。

熊麗萍：受惠業績勝預期兼春節臨近 惟單日升勢急不宜追入





（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，百勝中國今次業績比預期好，而上次公布季度業績則比預期差，股價有些跌過龍，之後走勢亦受破壞一直向下。股份一向成交不多，故過去不跟大市走，一直於高位橫行，其實公司旗下肯德基一向表現不錯，而之前股價回落後亦已消化市場擔心必勝客積極擴張會拖慢同店銷售，現見業績沒預期那麼差，股價一直沒怎麼反彈下仍有值博率，加上農曆新年臨近內地有8日假期，此類股份也有一定概念。不過，單日升逾10%似乎已過多，不宜追入。

百勝中國半日升14.48%收報332元，連升5日，累計升幅23.79%，成交2.73億元。其他內地餐飲股亦普遍造好，海底撈(06862)升1.06%報13.3元，九毛九(09922)升3.82%報4.89元，海倫司(09869)升6%報3.18元，奈雪的茶(02150)升0.37%報2.68元，惟呷哺呷哺(00520)跌1.06%報1.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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