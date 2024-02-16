《午市前瞻》內地假期零售回暖有利大市 小心新東方借勢散水

恒生指數半日報16242，升297點或1.9%，主板成交近325億元。恒生中國企業指數報5521，升110點或2%。恒生科技指數報3309，升86點或2.7%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報286.8元，升1.4元或0.5%，成交20.36億元；阿里收報72.5元，升1.2元或1.7%，成交16.32億元；美團收報74.35元，升3元或4.2%，成交10.13億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

聶振邦：下周如北水配合將試17000

港股農曆年後連升第三日，但缺北水下昨日大市成交縮減至不足500億元。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，1月市況較為悲觀，但農曆年前後見內地零售市道回暖，料氣氛改善後將有望帶動港股表現，下周初步觀望上試16500，如北水配合將有望挑戰17000水平。

(網上圖片)

新東方65元有支持，東甄等電商季內偏淡

恒指公司將於今日收市後公布季檢結果，其中新東方(09901)為染藍大熱之一，昨日進一步突破70元心理關口；聶振邦指新東方過去一段時間保持強勢，借染藍再炒上，料初步於2021年6月中的反彈浪頂約80元會有阻力，預計染藍成功與否都會有資金趁勢散水。他建議，如有投資者看好新東方後市，可留意於上一個區間頂部約65元附近吼入。

新東方股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

相反同系東方甄選(01797)股價持續回吐，近一個月以來都受制於25元水平。聶振邦指東方甄選已完全成為電商股，而近期市場對電商股追捧減少，故東方甄選亦未有大升動力，料上望27元有較大阻力。他又指，阿里早前公布季績表現平平，令市場難對電商股業績有太大期望，預計板塊最少第一季內都難有太好表現。

東方甄選股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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