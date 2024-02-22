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香港新聞| 李嘉誠以362億美元身家蟬聯福布斯香港首富，李兆基排第二

22/02/2024

　　《福布斯》公布2024年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以身家362億美元（約2823.6億港元），再度蟬聯香港首富寶座。恒地(00012)創辦人李兆基繼續排第2位，身家270億美元（約2106億港元）。新世界發展(00017)主席鄭家純及家族以身家221億美元（約1723.8億港元）續排第3位。

 

（資料圖片）

 

　　李錦記集團家族以177億美元（1380.6億港元）財富續排名第4位。九倉(00004)前主席吳光正以137億美元（約1068.6億港元）續居第5。第6位為華人置業(00127)創辦人劉鑾雄，身家131億美元（約1021.8億港元）。

 

　　第7至第10位依次為銀河娛樂(00027)主席呂志和，身家121億美元；新地(00016)主席郭老太鄺肖卿，身家114億美元；阿里巴巴(09988)主席蔡崇信，身家85億美元；旭日國際集團主席蔡志明，身家82億元。

 

　　福布斯表示，包括李嘉誠在內的30名上榜富豪財富均現縮水。香港50大富豪整體財富下跌9%至2960億美元。

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

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