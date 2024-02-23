傳華府禁美企供應原材料，惟英偉達績靚兼行業獲唱好，中芯仍可吼？

去年華為發表全新5G旗艦手機Mate 60 Pro，被視為成功突破美國制裁。有外電引述消息指，美國政府正加大限制提供7納米製程芯片予華為Mate 60 Pro的中芯國際(00981)，美國商務部要求當地企業停止向中芯出口更多芯片製造材料。不過，中芯今日(22日)股價不跌反升，可能因行業以往一直受美國制裁，市場已對相關消息不太在意，加上人工智能(AI)芯片龍頭英偉達(Nvidia)昨(21日)於美股收市後公布上季業績及今季展望均超預期，刺激盤後股價急升一成，逼近歷史高位。再者，近日有券商指半導體行業今年有望回暖，中芯早前雖遭大行下調目標價，但近兩日仍累升逾半成，可否再吼呢？

去年華為發表全新5G旗艦手機Mate 60 Pro，被視為成功突破美國制裁。有外電引述消息指，美國政府正加大限制提供7納米製程芯片予華為Mate 60 Pro的中芯國際(00981)，美國商務部要求當地企業停止向中芯出口更多芯片製造材料。不過，中芯今日(22日)股價不跌反升，可能因行業以往一直受美國制裁，市場已對相關消息不太在意，加上人工智能(AI)芯片龍頭英偉達(Nvidia)昨(21日)於美股收市後公布上季業績及今季展望均超預期，刺激盤後股價急升一成，逼近歷史高位。再者，近日有券商指半導體行業今年有望回暖，中芯早前雖遭大行下調目標價，但近兩日仍累升逾半成，可否再吼呢？

（下載自中芯國際官網）

傳華府禁供應商向中芯出口原材料 Entegris收暫停供貨信函

據《路透》引述消息人士稱，在華為推出Mate 60 Pro手機後，美國商務部要求當地企業停止向中芯國際出口更多芯片製造材料。《路透》引述一名華府消息人士指，在中美兩國近年關係緊張影響下，眾多美企已停止向中芯南方(SMIC South)供貨，而中芯南方被普遍認為是中芯國際唯一具備為Mate 60 Pro生產7納米芯片能力的工廠。

供應商Entegris為少數每年仍向中芯南方供應數以百萬美元計的芯片原材料，相關供應安排一直符合美國法例。惟Entegris最新接受傳媒查詢時表示，公司一直在獲得美國商務部授予出口許可後，才向中芯南方供貨，在近期收到美國商務部暫停授予出口許可後，已經停止向中芯南方供應物料。

中芯國際暫未回應《路透》查詢。美國白宮及商務部拒評上述消息。中國駐美大使館則回應稱，華府針對中國企業實施的限制措施，超越了經濟脅迫層面的行為，最終只會自食其果，「我們敦促美方停止過度渲染國家安全概念，停止濫用國家力量壓制中國企業。」

中金指中芯今年或「增收不增利」 法巴憂資本開支高

另外，中芯近日在業績說明會上表示，在外部環境無重大變化的前提下，公司給出的2024年指引是：銷售收入增幅不低於可比同業的平均值，同比中個位數增長。公司計劃在2024年繼續推進近幾年來已宣布的12英寸工廠和產能建設計劃，預計資本開支與上一年相比大致持平。

中金上周發表研報，維持中芯「跑贏行業」評級，指其作為內地核心代工廠，仍然看好其在成熟製程中的地位，惟將目標價下調13%至20元。考慮到2024年可能存在需求增長緩慢，以及成熟製程價格競爭問題，公司或出現「增收不增利」的情況，將港股淨利潤預測下調39.6%至5.92億美元，引入2025年淨利潤預測9.92億美元。集團第四季業績略高於該行預期，目前半導體行業仍處於「Double U」的周期波動中，下游庫存呈現出老產品出清慢，新產品供不應求的情況，全球區域之間、下游產品分類之間均呈現不同表現。中期來看，全球成熟製程擴產較多情況下，代工價格出現壓力的可能性較大，預計2024年公司或出現「量增價減」，維持温和增長的態勢。另預計公司今年資本開支將同比持平。

法巴指，由於中芯在下行周期較預期長的環境下，仍承諾提高2024年的資本開支，因此將其目標價從15.6元下調30.8%至10.8元，評級「減持」。中芯現時估值過高，因為集團投資計劃進取，對其長期盈利能力感悲觀。中芯的擴張是一個困難且可能無利可圖的平衡行為，因為它試圖在28納米和更老的製程上保持更具盈利的營運，同時在美國的限制下生產7納米或更先進的芯片。要想在沒有極紫外光刻設備的情況下生產7納米芯片，中芯必須使用更多的深紫外光刻工具，以彌補製造過程中涉及的額外步驟和較低的產量。然而，中芯不會放棄昂貴的突破嘗試，因為它是唯一一家中國公司最有可能生產出用於智能手機和數據中心的先進芯片。

海通證券：行業今年有望逐季回暖 民生證券：龍頭估值已具性價比

海通證券認為，半導體行業製造端在2024年第一季受行業淡季等因素影響收入，預計將環比下滑，惟伴隨下半年電子終端新產品的逐步推出將有望帶動晶圓代工環節的收入呈現逐季環比增長的趨勢。半導體設備端的優秀公司在2024年全年則面臨結構性的成長機會，包括先進製程的Foundry/Logic、NAND、DRAM 的HBM等領域，需求呈現持續增長的態勢，內地半導體設備優秀公司同樣會受益於相應領域對半導體設備的需求爆發。

民生證券表示，近期美股半導體股持續大漲，全球半導體設備龍頭應用材料股價創歷史新高。設備板塊在半導體周期底部展現了超預期的業績韌性，展望2024年，對行業景氣回升、國產替代加速下的設備板塊業績增長更加樂觀，而部分板塊龍頭經歷前期回調估值已具有充分的性價比。

英偉達上季數據中心收入遠勝預期 今季營收指引勝預期

英偉達(Nvidia)公布第四季及全財年業績，截至1月28日止第四季，公司營收按年增2.65倍、按季多22%至221億美元，勝預期的206.2億美元。當中最能反映人工智能（AI）需求的數據中心業務收入按年增4.1倍、按季多27%至184億美元，超出預期的172億美元。而上季盈利按年增7.7倍至122.8億美元，亦優於預期的103.4億美元。經調整毛利率則按季由75%升至76.7%。另2024財年全年收入增1.26倍至609億美元，盈利增5.8倍至297.6億美元。

英偉達預計本季營收將再次大幅增長，預料為240億美元，較分析師平均預估219億美元高，另料經調整毛利率為77%。創辦人兼行政總裁黃仁勳表示，加速計算和生成式人工智能已經達到了臨界點，全球各地的企業、行業和國家需求都在激增。

葉尚志：料需更長時間才造出高端芯片 難予太高估值





（葉尚志）

第一上海首席策略師葉尚志於今日《hot talk 1點鐘》節目指，今年是美國大選年，各政黨為爭取選票必會造勢，若民意偏向一邊會做得更盡，而美國對內地半導體行業制裁一直都有，中芯料需較長時間才能研製出高端芯片。現時中芯有能力造出中低端芯片，根基仍在，惟難給予太高估值，不似英偉達市盈率可達70至80倍。此外，很多電子產品包括華為手機都會用到芯片，而現時經濟不算太好，大家消費意欲不強，相關產業鏈包括芯片都會受影響。中芯於2月頭才公布了去年第四季業績，一如預期很差，其中毛利率更跌至約16%，而第三季毛利率仍有近20%，2022年第四季則有30%，可見跌勢驚人，仍處下降趨勢，正由於其未能造出高端芯片。

林家亨：不能與英偉達相比 股價難重返兩三年前





（林家亨）

另國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，英偉達業務和中芯風馬牛不相及，英偉達製造5納米、4納米甚至3納米芯片，中芯主要造28納米芯片，相差足足三四個年代，以兩年半為一代，即相差10年。英偉達專造AI芯片，亦是世界最大龍頭。中芯自己造不出AI芯片，也要別人供應，不要幻想與英偉達比較。中芯兩三年前股價曾見37、38元，料起碼再過7年才可再見該價位。

中芯今日升0.8%收報15.16元，連升兩日，累升5.72%，成交6.14億元。其餘芯片股亦普遍造好，華虹半導體(01347)升1.49%報16.38元，ASMPT(00522)升3.57%報91.35元，上海復旦(01385)升1.45%報11.18元，晶門半導體(02878)升1.92%報0.265元，宏光半導體(06908)無升跌報0.58元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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