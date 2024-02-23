聯想盈利倒退遭大行唱淡，股價急插不宜沾手？

聯想集團(00992)昨日(22日)公布業績，截至去年底止第三財季少賺23%，收入升3%，首三季則少賺49%，集團指基礎設施方案業務(ISG)仍然面對挑戰，開發新項目需較高成本，使盈利受壓。雖然集團董事長楊元慶指，有信心下財年可改善利潤能力，推動純利恢復增長，但績後遭多間大行下調目標價，其中瑞銀看得最淡予沽售評級，僅予目標價7.5元。聯想今早(23日)股價最多曾插近一成險守8元，看來暫不宜沾手。

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第三財季少賺23%收入升3% 首三季少賺49%

聯想集團公布，截至2023年12月底止第三財季少賺23%至3.37億美元，每股基本盈利2.81美仙；收入157.21億美元，按年升3%；毛利率16.5%，按年跌0.6個百分點。

按業務分部劃分，聯想第三財季智能設備(個人電腦、平板、手機和其他智能設備)業務集團(IDG)收入升6.7%至約124億美元；經營溢利增7%至約9.11億美元。分部經營利潤率7.4%，幾乎超越2022財年同期歷史高峰。期內基礎設施方案業務集團(ISG)收入跌13%至25億美元；經營虧損3773萬美元，按年盈轉虧，對上一個年度同期錄經營溢利4327.6萬美元。方案服務業務集團(SSG)收入增長10%至約20億美元；經營溢利增長11%至約4.12億美元。

而截至2023年12月31日止首三季純利7.63億美元，按年跌48.9%；每股基本盈利6.38美仙，按年減少49.24%。期內收入430.31億美元，跌12.7%；除稅前溢利10.57億美元，跌47.3%；毛利率17.1%，升0.2個百分點。



開發新項目成本較高 ISG業務盈利受壓



聯想稱，最近展示了超過40種全新的人工智能設備及解決方案，進一步推進「AI for All」的願景。集團正積極開發屬於聯想AI Now解決方案的個人化人工智能解決方案。



不過，集團指，基礎設施方案業務集團(ISG)仍然面對挑戰，但雲計算和企業分部的需求均持續回升，及季節性基礎設施開支於2023年底亦加速增長，支持基礎設施業務持續改善。惟開發新項目需較高的成本及投資額，因而使基礎設施方案業務集團的盈利受壓。

楊元慶料下財年純利復增 續發展AI推動業務增長

聯想董事長兼首席執行官楊元慶指，有信心第四財季集團收入續按年增長，以及於下財年改善利潤能力，推動純利恢復增長，公司繼續發展人工智能(AI)以推動業務增長。



智能設備業務集團(IDG)主席Luca Rossi料，至2026年逾50%個人電腦將具有AI功能，人工智能電腦(AIPC)加速換機周期，當中亦包括加入大語言模型，提升設備效率。而受惠於AI發展，非個人電腦業務亦將有所增長，令智能設備業務集團收入更加平衡。方案與服務業務集團(SSG)主席黃建恒表示，可見未來因AI衍生的本地解決方案需求等增長引擎，有信心業績增長維持優於大市。基礎設施方案業務集團(ISG)主席Kirk Skaugen指，推動利潤復甦策略正在落實，如較好的全球生產足跡，加上受AI影響，亦有信心下財年增長優於大市。

瑞銀料市場削下財年財務預測 予沽售評級目標價7.5元

瑞銀發表研究報告指，由於個人電腦需求疲軟，及伺服器業務虧損未止，料市場將下調聯想第四財季及下財年財務預測。該行則削第四財季財務預測30%，但維持下財年純利12億美元預測，但於市場預期約20%。人工智能電腦(AIPC)加速發展需時，亦憂慮AI伺服器業務前景受美國GPU出口限制影響，其中涉及人工智能相關技術的硬體設備。該行對公司今、明兩財年每股盈利預測遜於市場預期20%，予目標價7.5元，評級「沽售」。

中信里昂則將聯想目標價從10.9元下調12%至9.6元，並將評級從「買入」下調至「跑贏大市」。該行指，聯想2024財年第三季淨利潤較市場預期高出10.5%。然而，公司由於先前研究投資和缺乏可擴展性的影響，表現仍受到伺服器業務拖累。個人電腦業務趨勢穩固，包括份額增長和更好的產品組合。從2025年開始，AI PC將做出有意義的貢獻。

大摩：聯想指引遜預期將令股價受壓 降目標價至8.8元

摩根士丹利亦將聯想目標價由9.7元下調9.3%至8.8元，原因是聯想的業績指引低於預期，但認為這是一次「清理事件」(clearing event)，將為公司中長期表現提供更好的基礎，維持「與大市同步」評級。大摩預期，市場對聯想2024/25年低於預期的指引作負面反應，估計股價將有5%至10%的回調，雖然機構投資者早已預料指引會下調，但幅度卻略大於預期。但這對該股的中長期影響將是正面的，因市場預期被重新設定，並讓公司能夠重回增長軌道。



摩通指，聯想2024財年第三季淨利略高於該行預期。雖然基礎設施方案(ISG)業務持續虧損，但盈利略有好轉。預計公司將向市場指引2024財年第四季季節性收入將按季下降10至15%，營業利潤率較低，相信投資者將關注下半年需求復甦及人工智能產品。基於10倍預期市盈率予目標價10.3元，維持「增持」評級。

溫鋼城：憂美國制裁難炒高 留意能否重上9.5元



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，聯想早前曾希望發展AI市場，但競爭對手戴爾(Dell)在美國政府中找人抹黑，指聯想可能如華為般在電腦中隱藏間諜軟件，其實美國對華為的指控也沒實質證據，但已令聯想股價急跌至8元水平，近期表現稍為好轉，最高見過8.8元，惟再升上去可能又有人重提上述問題，有貨先留意能否重上9.5元。

溫鋼城補充指，暫時雖未聽聞美國政府禁止當地企業出售芯片予聯想，但市場仍憂慮公司遭美國政府制裁，像華為被冠以一個莫須有的罪名就不能於當地出售產品，記得聯想當年買了IBM的ThinkPad，難免令市場擔心。聯想股價雖然跌了很多，但不知會否「華為化」，如非受此問題困擾，股價升至14、15元亦不奇怪，但若生產的貨品賣不出就有很大問題，當不斷遭人抹黑，不止美國賣不到，歐洲也可能賣不到。聯想股價無疑正處於低位，但炒作難度較高，故港股現時焦點仍為一些高息股，不敢買科技股。

聯想半日跌6.56%收報8.26元，最多曾插9.28%低見8.02元，成交9.76億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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