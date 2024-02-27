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財經| 鼎益豐(00612)前主席隋廣義遭證監入稟指控操控公司股份

27/02/2024

．鼎益豐控股表示，證監會已在原訟法庭對公司前主席兼非執董隋廣義及另外20名人士展開法律程序

．指該等人士於2018年3月1日至2018年9月14日期間操控公司的股份

．隋氏已於四年前辭去其於公司擔任的所有職務

 

鼎益豐控股(00612)注意到香港證監會昨日發布的新聞稿，證監會已在原訟法庭對公司前主席兼非執董隋廣義及另外20名人士展開法律程序，指該等人士於2018年3月1日至2018年9月14日期間操控公司的股份。

 

 

　　鼎益豐控股(00612)注意到香港證監會昨日發布的新聞稿，證監會已在原訟法庭對公司前主席兼非執董隋廣義及另外20名人士展開法律程序，指該等人士於2018年3月1日至2018年9月14日期間操控公司的股份

 

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　　證監會尋求法庭作出多項命令，以便在法庭裁定各被告違反證券及期貨條例相關條文的情況下，使受影響的對手方回復至其交易前的狀況，以及限制各被告處置或以其他方式處理任何資產及財產，並同時確保有足夠的資產以履行有關的回復原狀令。


　　該公司董事會提請股東及潛在投資者注意，隋氏已於四年前辭去其於公司擔任的所有職務。該公司正就證監會新聞稿所述的「傳訊令狀」諮詢其法律顧問。

 

撰文：經濟通市場組

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