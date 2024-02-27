中電業績對辦獲大行升目標，穩中求勝好選擇？

中電(00002)昨日(26日)中午公布業績，若撇除公平價值變動因素，中電去年營運盈利按年增33%至101億元，列帳盈利就增約6倍至66.55億元，與早前發布的盈利預告相符，第四次中期息及全年派息不變。中電營運業績改善主要受惠澳洲經營業務虧損大減九成至1.82億元。雖然預期去年將就澳洲業務商譽減值約59億元，但管理層指上述減值為非現金，派息能力不受影響。績後中電獲大行上調目標價，瑞銀指其去年基本盈利勝預期，花旗則料其澳洲業務表現今年可改善兼將受惠美國減息，今日(27日)股價飆逾4%高見66.8元，可否吼位吸納呢？

（資料圖片）

去年純利按年升6.2倍派息1.21元 營運盈利增33%



中電公布，截至2023年12月31日止全年純利66.55億元，按年升6.2倍；每股基本盈利2.63元，派第四次中期息每股1.21元，2023年總股息維持每股3.1元，兩者都按年不變。



中電全年收入871.69億元，跌13.4%，集團營運盈利在計入公平價值變動前增加33.2%至101.27億元，受惠於香港及中國內地的核心業務為集團帶來可靠的貢獻，以及海外業務顯著改善。集團公平價值變動主要與EnergyAustralia的遠期能源合約有關，由2022年虧損29.79億元逆轉至2023年收益21.25億元，使集團營運盈利達至122.52億元，顯著反彈。

去年香港電力業務營運盈利升1.3% 中國營運盈利跌7%

中電表示，去年香港本地能源業務的營運盈利在計入公平價值變動前按年上升1.3%至88.23億元。由於香港經濟逐步復甦，加上夏季氣溫創下紀錄新高，中華電力的售電量較2022年上升1.6%至353.92億度。而由於國際燃料價格回落，自2024年1月起將客戶的平均淨電價從一年前的水平調低7.4%。另外，中華電力的2024至2028年發展計劃已於2023年11月獲香港特區政府批准，預計未來5年涉及的資本開支約529億元。



另去年集團於中國內地的核電及可再生能源投資項目表現良好，然而主要由於煤電組合錄得虧損，中電中國的營運盈利由22.29億元的高水平按年下跌7%至20.73億元。

至於其他海外地區，中電澳洲業務EnergyAustralia撇除公平值影響，去年營運虧損收窄九成至1.82億元，主要由於在能源危機前出售的能源合約到期，EnergyAustralia於2023年錄得有利公平價值變動，與2022年的重大公平價值虧損成強烈對比。印度業務營運盈利就增56%至3.01億元。

為EnergyAustralia業務減值59億元 管理層：無損派息能力

中電提及，去年EnergyAustralia客戶業務非現金商譽減值達58.68億元，中電首席執行官蔣東強表示，由於澳洲零售市場競爭激烈及預期高息環境或持續一段時間等因素，故作出上述的商譽減值，未來會一直密切監察相關市場發展，上述商譽減值為合適做法，未來集團希望可以維持多元化的策略，在其他地區業務包括澳洲等地，對引入夥伴持開放態度。集團財務總裁戴思力表示，上述減值為非現金，集團不會有任何資金流出，其股息的能力亦沒有受到影響，又指集團是次派息符合其股息歷史，相關水平的股息為可持續。



對於香港電費，蔣東強表示，在2024至2028年發展計劃中，料基本電價將保持在平穩水平，並預測國際燃料市場成本變動輕微，若上述市場保持平穩，料電費水平將會保持在相對平穩水平，而集團3月份的燃料調整費為每度電45.3仙，較1月及2月的46.3仙，下調了1仙。





瑞銀：去年基本盈利勝預期 目標價升至74元

瑞銀發表研報指，撇除包括澳洲客戶業務約59億元的商譽減值等一次性項目後，中電去年基本盈利按年增33%至101億元，大致符合此前發布的盈警，卻優於該行預測的91億元，主要受益於澳洲業務復甦勝預期，年內虧損收窄至1.82億元，而香港業務則保持穩定，收益按年增1%至85.36億元。派息與去年持平，每股3.1元，相當於約5%的股息率。

瑞銀續稱，中電澳洲業務實現接近收支平衡，主要得益於能源業務的大幅改善，於2022年與避險合約鎖定了較低的現貨價格；雅洛恩燃煤電廠的現貨價格和天然氣組合利潤均有所提高；及客戶業務的貢獻減少。中國內地業務盈利按年跌7%至20.73元，是受到核能盈利下降、可再生能源的收益貢獻略有下降、國華燃煤項目虧損，及可再生能源項目開支增加所拖累。該行將中電2024至2026年每股盈利預測各上調6%，主要由於澳洲業務前景較好，重申對其「買入」評級，目標價由70元上調至74元。

滙證：去年業績表現強勁 今年起或有更好股東分派

滙證指，中電去年業績表現強勁，在去除一次性與非現金項目後，其2023年核心營業利潤按年增33%至101億元，符合早前發出的盈警，儘管現金流入大幅改善，全年股息仍維持在3.1元不變，但預計從2024年開始將看到更好的股東分派，維持目標價75元及「買入」評級。



滙證表示，中電澳洲業務盈利在去年下半年改善，並預計在2024年表現更好，而香港業務的盈利正在結構性擴張，支持該行對中電的基本看法，隨著天氣變暖導致能源價格下降，澳洲的批發電價波動性可能會較小，但發電廠的可用性仍然是該行的主要關注點，而中電重申其在澳洲尋求股權合作的計劃，這是值得關注的催化劑。

花旗：澳洲表現料改善兼受惠美國減息 目標價升至72元



花旗表示，佔中電營業利潤70%以上的香港業務不確定性已被消除，因2024至2028年的管制計劃協議(SOC)資本開支已固定，加上估計澳洲能源公司表現將在今年有所改善，大多數低價售電合約已於去年到期。

花旗又指，美國減息亦為中電帶來好處，公司股價與美元債券息率的歷史相關性高達84%。料美國利率下半年或四度下調，共計下調100點子。而中電今年預期收益率為4.9%，較美國10年期國債孳息率4.25%高出0.65個百分點。假設中電收益率在美國減息期間下跌0.5個百分點至4.5%，相信其股價或將上升10%。中電今年預測市盈率約12.7倍，市帳率約1.5倍，低於過去20年的歷史平均數，將其評級由「中性」升至「買入」，目標價由62元升至72元。

熊麗萍：業務穩定惟息率不算吸引 宜待回至64元才吼





（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍表示，中電去年業績表現，及就澳洲業務商譽減值59億元，都與早前發布的盈警相符，盈警消息亦已消化。隨著香港復常，用電量可穩步上升，加上近期能源價格變化不大，香港業務料可保持穩定，而內地業務雖受政策因素影響，但亦相對穩定。反觀澳洲業務常受當地稅務政策及能源價格影響，即使如管理層所指應會有改善，但在去年核心盈利增逾三成情況下，今年可能只有個位數或低雙位數增長。

至於股價方面，熊麗萍指，中電今日已升至逼近早前高位67元，息率不足5厘，相對美國國債孳息率不算吸引，但始終其業務比很多中特估股份穩定，而隨著美國將會減息，投資者若較保守，不嫌約4厘半息率低，也可考慮吸納，惟宜待回至63至64元，即息率再超過5厘才買入。

中電今日升4.39%收報66.65元，成交3.64億元。其他公用股亦普遍向上，煤氣(00003)升0.66%報6.06元，電能(00006)升1.28%報47.55元，長建(01038)升0.11%報46.45元，港燈(02638)升0.21%報4.83元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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