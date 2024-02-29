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比特幣| 比特幣升破6萬美元，今年累漲逾40%

29/02/2024

．比特幣兩年多來首次升破60000美元

．今年累積上漲逾40%

．比特幣在2021年11月亦升破60000美元，一度創下接近69000美元的歷史紀錄

 

 

 

　　比特幣兩年多來首次升破60000美元投資者樂觀情緒高漲。

 

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　　比特幣今年累積上漲逾40%，部分原因是現貨ETF成功推出，1月11日開始交易以來，吸引了超過60億美元資金。比特幣在2021年11月亦升破60000美元，一度創下接近69000美元的歷史紀錄。


　　分析指，愈來愈多投資者擔心錯過比特幣的升浪，紛紛購買比特幣，令價格進一步升高。

 

撰文：經濟通國金組

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