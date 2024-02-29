比特幣| 比特幣升破6萬美元，今年累漲逾40%
29/02/2024
．比特幣兩年多來首次升破60000美元
．今年累積上漲逾40%
．比特幣在2021年11月亦升破60000美元，一度創下接近69000美元的歷史紀錄
比特幣兩年多來首次升破60000美元，投資者樂觀情緒高漲。
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比特幣今年累積上漲逾40%，部分原因是現貨ETF成功推出，1月11日開始交易以來，吸引了超過60億美元資金。比特幣在2021年11月亦升破60000美元，一度創下接近69000美元的歷史紀錄。
分析指，愈來愈多投資者擔心錯過比特幣的升浪，紛紛購買比特幣，令價格進一步升高。
撰文：經濟通國金組
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