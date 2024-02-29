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百度業績符預期仍遭大行降目標，股價插逾半成失紅底可博反彈？

29/02/2024

　　百度(09888)昨日(28日)收市後公布業績，去年第四季盈利按年跌48%，惟經調整淨利潤增44%，好過市場預期，收入增5.7%符合預期。業績看似不差，而人工智能(AI)及相關大模型亦已帶來數億元人民幣新增收入，更料今年相關收入將增至數十億元人民幣。不過，百度於績後卻遭多間大行下調目標價，主要指其業務仍受宏觀環境影響，管理層對今年前景展望也較保守。百度股價今日(29日)插逾半成，跌穿100元大關，可否趁低吸納博反彈呢？

 

（資料圖片）

 

上季純利按年跌48%　經調整淨利潤增44%

 

　　百度公布，截至2023年12月31日止第四季純利按年跌48%至25.99億元人民幣，每股美國存託股基本收益6.85元人民幣，經調整淨利潤按年增44%至77.55億元人民幣，好過預期的63.79億元。期內集團總收入按年增5.7%至349.51億元人民幣，符合預期；經調整EBITDA錄90.57億元人民幣，增10%；核心收入274.88億元人民幣，增7%，其中在線營銷收入192億元人民幣，增6%；非在線營銷收入83億元人民幣，增9%，主要由於智能雲業務。而來自愛奇藝的收入77億元人民幣，增2%。


　　而百度全年純利203.15億元人民幣，按年增1.69倍；每股美國存託股基本收益55.83元人民幣，經調整淨利潤按年增39%至287.47億元人民幣。年內集團總收入按年增9%至1345.98億元人民幣；經調整EBITDA錄358.23億元人民幣，增21%；核心收入1034.65億元人民幣，增8%，其中在線營銷收入751億元人民幣，增8%；非在線營銷收入284億元人民幣，增9%。而來自愛奇藝的收入319億元人民幣，增10%。另自2023年第四季度起，百度股份回購金額為3.18億美元，2023年股份回購計劃項下的累計回購額達6.69億美元。

 

李彥宏：文心一言已帶來新增收入　料今年增至數十億人幣

 

　　百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，在2023年，集團在文心以及文心一言模型、產品重塑和商業化變現方面取得了重大突破。同時，核心業務也保持韌性和健康發展。展望未來，公司將繼續堅定對生成式AI和基礎模型的投入，為逐步創造新增長引擎奠定基礎。

 

　　李彥宏又指，文心大模型和文心一言近期開始為百度帶來新增收入，主要來自廣告和人工智能雲業務，預期這一增量收入於2024年將增加到數十億元人民幣。而文心大模型的日調用量已超過5000萬次，季度環比增長190%。三星、榮耀和汽車之家等多家知名企業均與百度達成合作，集成或基於文心大模型開發應用。目前，每月有2.6萬家企業調用文心大模型API，季度環比增長150%。


　　另外，百度去年資本開支達111.9億元人民幣，按年增35.1%。百度財務長羅戎表示，發展AI的過程中，新投資是不可避免的，然而，投資預計不會對利潤以及拓展市場早期階段產生重大影響。問及百度還有多少削減成本空間，羅戎表示，一方面公司減少分配資源到非核心業務，同時可透過消除層級、簡化執行和扁平化組織結構來持續提高整體組織效率，目標是保持成本效益。

 

美銀：宏觀環境仍疲弱　目標價降至153元

 

　　美銀發表研報指，百度去年第四季核心收入按年增7%至275億元人民幣，符合市場預期；核心廣告和雲業務收入按年分別增6%和11%，均較第三季加速。百度核心經調整經營利潤按年增13%至62億元人民幣，勝該行預期。將百度今年第一季核心收入增長預測由10%下調至6%，以反映宏觀環境疲弱以及春節假期較長且較晚的影響，並將今年全年收入增長預期由11%下調至9%。預期百度核心經調整經營利潤率將保持按年穩定，預測2024年第一季和全年經營利潤率分別為23%和24%。惟考慮到增長前景較遜色，將目標價由165元下調至153元，重申「買入」評級。

 

　　另美銀指，如果宏觀風險緩和，人工智能收入貢獻顯著，股東回報增加，人工智能技術進步，或晶片問題解決，市場情緒將會改善。管理層預期今年百度的生成式人工智能「文心一言」將帶來數十億元人民幣的增量收入，美銀維持人工智能收入的預期為逾50億元人民幣，佔2024年百度核心業務收入的4至5%。

 

高盛：管理層對今年展望好壞參半　目標價降至167元

 

　　高盛指，百度去年第四季業績符預期，不過公司管理層對今年展望好壞參半，將目標價由170元降至167元，維持「買入」評級。在生成式AI業務發展下，百度的收入組合將更多元化，預計隨著企業用戶及廣告商採用百度的生成式AI解決方案，今年或會帶來30至60億元人民幣的額外收入，而去年第四季相關的收入為6億元人民幣。不過傳統廣告業務受到宏觀經濟復甦不平衡的壓力，預計首季該業務將會見底，百度管理層預計增幅最終仍會高於中國經濟增長率水平。


　　麥格理稱，百度上季收入按年升6%，核心廣告收入增6%至192億人民幣。經調整經營利潤率20.2%，按年提升60點子。淨利潤78億元人民幣，分別高於該行及市場預期18%和22%，淨利潤率達22.2%。AI Cloud穩健復甦，收入加快增長至6%，其中4.8%收入貢獻來自生成AI及採用大語言模型(LLM)，管理層對生成AI及LLM發展持樂觀態度。預期百度今年核心廣告收入按年增5%，經調整經營利潤率按年提高90點子至21.7%。將其今年淨利潤預測下調8%，反映收入組合影響和更積極推動AI，目標價由141元降至134元，評級「跑贏大市」。

 

滙證：生成式AI變現仍處正軌　惟宏觀環境影響增長


　　滙證指，百度去年第四季業績大致符合預期，生成式AI變現仍處於正軌，基礎模型貢獻逐步提升，但宏觀環境仍屬影響增長的主要因素，維持「買入」評級，將目標價由157.9元下調至153.1元。將百度今明兩年的收入預測下調3%，反映小度智能家居的變現並不屬優先任務，但廣告及雲業務的增長假設大致不變。據百度管理層的指引，相信生成式AI變現需要時間進行。在宏觀經濟不明朗下，估計核心廣告收入今年增長2.1%(撇除生成式AI及基礎模型)或5.6%(計及生成式AI及基礎模型)。

 

　　摩根士丹利指，百度去年第四季經調整淨利潤錄78億元人民幣，勝該行和市場預期，主要得益於營運槓桿的正面影響。由於對某些優先股的權益投資修改，百度錄得25億元人民幣的虧損。而第四季總收入按年增6%至350億元人民幣，核心收入增7%至275億元人民幣，均符合該行和市場預期。在人工智能雲計算的帶動下，核心營銷收入和非營銷收入分別增長6%和9%，均與該行的預測一致。此外，百度加大季度股票回購的力度，第四季累計回購3.18億美元的股份，較第三季的1.26億美元高，在目前的50億美元股票回購計劃下，累計回購了6.69億美元，予其美股「增持」評級，目標價140美元。

 

溫傑：管理層對前景保守AI對收入貢獻小　惟100元以下可分注買

 

百度業績符預期仍遭大行降目標，股價插逾半成失紅底可博反彈？

（溫傑）

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，百度業務較複雜，有核心業務包括在線營銷及非在線營銷，還有愛奇藝，業績難預測，市場意見也往往有分歧。溫傑形容，百度今次業績對辦，雖然上季淨利潤按年跌一半，惟市場一般不太看此數據，通常會看非公認會計準則下淨利潤，這樣看按年就有增長。

 

　　至於股價今日為何顯著下跌，可能因其收入與預期有落差，另管理層對今年內地經濟看法較保守，只提到百度核心在線營銷業務增長會快過中國GDP增長，雲業務增長會較2023年快，投資者會覺得對前景太保守，中國GDP增長可能只有5%，令人想到百度收入增長也可能只有5%，不似一隻科技股。另外，AI對百度業績有多大幫助，今次終於見到，僅增加約6.5億元人民幣收入不算多，而到2024年估計也只會貢獻20至30億元收入，似乎不如想像中厲害。

 

　　溫傑續指，若想買AI股，日本、台灣、南韓及美國股市會有更多選擇。總之，百度這次業績本身無大問題，但不算有甚麼特別的地方，而股價跌幅似乎超出預期。如一定要買港股中的AI股，除ASMPT(00522)外，百度也算其中一隻，但想入市股價愈低愈好，100元或以下可分注買入，但要留意其業績能見度不高，管理層亦沒給予關於2024年的實質數據。

 

　　百度今日跌6.61%收報99.55元，成交27.56億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.07%報277.2元，阿里(09988)跌1.82%報72.9元，美團(03690)升1.85%報79.8元，網易(09999)跌0.28%報176.2元，京東(09618)跌2.36%報89.05元，小米(01810)升1.07%報13.22元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評百度及港股大市，立即重溫

 


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