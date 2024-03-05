比特幣|比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

．據幣安數據顯示，今早比特幣幣價暫高見68686美元，距離歷史高位69000美元只有一步之遙

．目前比特幣市值高達13000億美元水平，已超越美國Facebook母公司Meta的總市值

．據市場消息指，由於比特幣大幅抽升，將看空比特幣的「空軍」大幅清算

由於機構需求強勁，加上比特幣產出減半日子接近，比特幣幣價勢頭持續攀升，據幣安數據顯示，今早比特幣幣價暫高見68686美元，距離歷史高位69000美元只有一步之遙。

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目前比特幣市值高達13000億美元水平，已超越美國Facebook母公司Meta的總市值，並挑戰白銀總市值14000億美元。另外，據市場消息指，由於比特幣大幅抽升，將看空比特幣的「空軍」大幅清算，據指昨日（4日）市場約清算了1.2億美元的槓桿投資，當中主要都是空頭。



另外，比特幣ETF同樣交投強勁，據Barchart數據顯示，美國時間昨日成交中，貝萊德iShares比特幣信託(IBIT) 的交易量超過了21億美元，已經創下繼上周三和周四之後的第三大單日交易量。IBIT是當日交易量第七大的ETF，其成交量超過了美國上市的第一個也是最大的黃金ETF－－SPDR Gold Shares (GLD)。

撰文：經濟通市場組

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