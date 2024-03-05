  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比特幣|比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024

．據幣安數據顯示，今早比特幣幣價暫高見68686美元，距離歷史高位69000美元只有一步之遙

．目前比特幣市值高達13000億美元水平，已超越美國Facebook母公司Meta的總市值

．據市場消息指，由於比特幣大幅抽升，將看空比特幣的「空軍」大幅清算

 

由於機構需求強勁，加上比特幣產出減半日子接近，比特幣幣價勢頭強勁，據幣安數據顯示，今早比特幣幣價暫高見68686美元，距離歷史高位69000美元只有一步之遙。

 

　　由於機構需求強勁，加上比特幣產出減半日子接近，比特幣幣價勢頭持續攀升，據幣安數據顯示，今早比特幣幣價暫高見68686美元，距離歷史高位69000美元只有一步之遙。

推薦閱讀:

孫東訪問利雅得，稱香港可成為內地與中東地區的「超級增值人」

創新科技及工業局局長孫東率領的創新科技業界代表團繼續在利雅得的訪問行程，並出席LEAP 2024科技展開幕........

【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

由於機構需求強勁，加上比特幣產出減半日子接近，比特幣幣價勢頭強勁，據幣安數據顯示，今早比特幣幣價暫高見68686美元，距離歷史高位69000美元只有一步之遙.........

 


　　目前比特幣市值高達13000億美元水平，已超越美國Facebook母公司Meta的總市值，並挑戰白銀總市值14000億美元。另外，據市場消息指，由於比特幣大幅抽升，將看空比特幣的「空軍」大幅清算，據指昨日（4日）市場約清算了1.2億美元的槓桿投資，當中主要都是空頭。


　　另外，比特幣ETF同樣交投強勁，據Barchart數據顯示，美國時間昨日成交中，貝萊德iShares比特幣信託(IBIT) 的交易量超過了21億美元，已經創下繼上周三和周四之後的第三大單日交易量。IBIT是當日交易量第七大的ETF，其成交量超過了美國上市的第一個也是最大的黃金ETF－－SPDR Gold Shares (GLD)。

 

撰文：經濟通市場組

2024-03-05｜兩會憧憬過大 小心期望落空？｜內房新火頭萬科｜藥股不再弱 轉勢或炒作？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,536.58
    -453.25 (-1.162%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,066.00
    -64.95 (-1.266%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 15,883.28
    -324.23 (-2.000%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌266.504
變動率︰-1.915%
較港股︰-0.63%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.632
變動率︰-3.226%
較港股︰+0.30%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌60.690
變動率︰-3.303%
較港股︰-0.18%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.648
變動率︰-4.162%
較港股︰-4.11%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌105.795
變動率︰-2.833%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌161.610
變動率︰-3.723%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.445
變動率︰-5.357%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌5.935
變動率︰-7.266%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰跌66.335
變動率︰-4.841%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌297.460
變動率︰-5.460%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌42.909
變動率︰-5.921%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌56.425
變動率︰-6.317%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/03/2024 15:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/03/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/03/2024 15:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指失守50天線考驗萬六關，中建材息高看3.4元

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 19:22  【兩會焦點】李家超：完成北京行程提前返港，盡快完成23條立法

05/03/2024 18:34  軟銀減持商湯(00020)3208萬股，持股降至8.96%

05/03/2024 14:08  【兩會解讀】黃守宏：赤字率3%整體適度，為風險挑戰留政策空間

05/03/2024 17:56  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２９億元，買騰訊沽中石油

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 增長目標赤字率持平去年，萬億國債待發，滬指四連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中電信中聯通預告去年盈利穩增大行籲買入，中資電訊股可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試14款抽濕機！邊兩款抽得兼慳電？高中低級別每年電費幾多？即睇詳細評分！消委會推介呢5部 5
人氣文章

生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘
人氣文章

小薯茶水間

驚蟄2024｜驚蟄習俗唔止打小人！點解要食梨、食毛豆？台命理專家︰公開4大犯小人生肖！邊個生肖或遇投資小人、八卦是非小人、購物小人？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
健康好人生 Health Channel
人氣文章
回南天 | 天氣潮濕抽濕機出動！台電3招提升抽濕機效能！配搭一電器抽濕效能大提升！定期做一件事增加風量！抽濕機切忌放哪裏？ 2 新文章
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道05/03/2024
高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金