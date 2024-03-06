比特幣 | 比特幣創新高後倒跌，目前企於63000美水水平

．比特幣在周二(5日)香港時間破頂，隨後倒頭下挫目前企於63000美元水平

．目前投資者關注一位「鯨魚」，自2022年11月以來，每天持續購買比特幣

．另外，此次此次調整引發了大量結算

比特幣在周二(5日)香港時間破頂，據COINDESK數據顯示高見69208.79美元，隨後倒頭下挫，跌幅從高位計曾有一成多，曾失守60000美元水平後回穩，目前企於63000美元水平。市場消息指，目前投資者關注一位「鯨魚」，自2022年11月以來，每天持續購買比特幣，該鯨魚的錢包已持有超過54164枚比特幣，總值料超過37億美元(約289億港元)，成為加密貨幣最大單一持有者之一。

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另外，據CoinGlass 數據顯示，此次調整引發了大量結算，沖掉了所有數位資產中價值超過10億美元的槓桿衍生性商品；大約清算8.7億美元多頭，或押注資產價格上漲。

而以太坊(ETH) 和solana (SOL) 的相對強勁表現，該指數表現較好。 其他主要山寨幣如卡爾達諾 (ADA)、狗狗幣 (DOGE) 和柴犬 (SHIB) 下跌約 10%-12%。

撰文：經濟通市場組

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