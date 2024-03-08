《嚟緊炒D乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標40銀

九龍倉置業(01997)由九龍倉集團(00004)分拆上市，為物業投資及營運商，擁有香港投資物業。旗艦物業為海港城及時代廣場，亦擁有及經營中環卡佛大廈及會德豐大廈，以及九龍東荷里活廣場。九龍倉置業間接擁有海港企業(00051)約72%權益。海港企業持有位於海港城之馬哥孛羅香港酒店及位於中環之TheMurray酒店，以及若干內地物業權益。

（九龍倉置業網頁截圖）



九置截至2023年12月31日止全年業績扭虧為盈，錄得純利47.66億元，每股基本盈利157仙，派末期息61仙。期內，收入133.06億元，同比增長6.8%；營業利潤99.93億元，增13%，主因2023年初邊境重開後投資物業及酒店業績有所改善。2022年同期錄得淨虧損88.56億元。



期內，九置基礎淨盈利按年減少3%至60.11億元，主要由於借貸成本倍增。期內，投資物業重估虧損淨額收窄至11.74億元，2022年同期則虧損148.75億元。



大摩建議增持，睇32元



按業務劃分，投資物業收入增加2%至109.16億元，營業盈利增6%至92.47億元。其中，海港城(包括酒店)總收入上升10%至89.52億元，營業盈利增長13%至71.75億元，分別佔集團收入67%及營業盈利72%。當中商場收入增10%；寫字樓收入減6%。另外，時代廣場整體收入倒退3%，營業盈利持平。當中商場收入增3%；寫字樓收入減少14%。



另外，酒店收入增加67%至15.61億元；營業盈利2.09億元，按年虧轉盈，2022年同期虧損2.3億元。



另一方面，發展物業收入減少16%至2.38億元，營業盈利2800萬元，按年虧轉盈，2022年同期虧損4800萬元。另外，投資的營業盈利減10%至4.65億元。



大摩發表報告，將九置目標價上調至32元，並維持增加權重評級；技術走勢方面，九置今日走勢現小陽燭，已連現三支陽燭，9RSI回升至63水平，10天、20天及100天線幾近重疊，錢駿建議現價26.75銀買入，首站30銀，中線上望33銀(此為250天線所在)，上越此關，長線以40銀為最終獲利目標，跌穿20銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！