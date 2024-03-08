《午市前瞻》大市缺乏方向 撤辣無助刺激樓價 地產股受惠有限

恒生指數半日報16420，升190點或1.2%，主板成交近429億元。恒生中國企業指數報5683，升70點或1.2%。恒生科技指數報3401，升42點或1.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中行(03988)；騰訊收報272.4元，升1.4元或0.5%，成交15.53億元；美團收報85.55元，升0.15元或0.2%，成交11.64億元；中行收報3.18元，升0.07元或2.3%，成交10.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中行。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報71.85元，升1.15元或1.6%，成交9.34億元。

(信和置業網頁截圖)

恒指維持上落市格局





今日恒指反彈過百點，匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀向《經濟通通訊社》表示，主要原因是昨晚美股造好，加上聯儲局主席鮑威爾的講話利好股市。



鮑威爾周四表示，如果通脹訊號配合，減息或將不太遙遠。鮑威爾在向參議院銀行委員會發表講話時，沒有提供實施寬鬆政策的確切時間表，但認為可能很快就會到來。至於有關利率和通脹的問題，他表示正在等待對通脹持續保持在2%的水平更加有信心。他又表示，減息是為了避免聯儲局將經濟推向衰退，而不是在經濟恢復正常時令政策正常化。



郭家耀指，近期港股走勢反覆，恒指日升日跌，顯示投資者對後市態度審慎。雖然兩會期間，市場密切關注，但市場並不預期能為股市帶來具體的利好政策。在大市缺乏方向下，預料後市依然反覆。但近期處於業績公布期，個別績優股或能趁勢上升，但炒股不炒市之下，預料恒指維持在16000至17000點區間走動。





樓市撤辣僅刺激短期成交量



自從政府宣布撤辣後，本地地產股未見太大受惠，甚至個別業績差的地產股仍要下跌。郭家耀表示，雖然政府撤辣，刺激樓市成交量，甚至短期內利好樓價，但因經濟環境充滿不確定性，利率依然高企，加上地產商手頭的樓盤存貨不少，估計樓價沒有足夠的上升動力。近期發展商的新盤開價相對亦較保守及貼市，但求加快去庫存。但估計之前累積的購買力慢慢被消化後，樓市會回復平靜。



被問及眾多本地地產股中有沒有特別看好的，郭家耀強調，他會審視資產負債表，比較看好長實(01113)及信置(00083)，原因是兩者的現金水平比較高，持貨力強，沒有推盤的壓力。

信和置業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

長實集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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