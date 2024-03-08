普拉達績優增派息獲券商唱好，股價曾飆近兩成可以點部署？

國際奢侈品牌普拉達(01913)公布業績，去年盈利按年增加44%至6.7億歐元，末期息按年升24.5%至0.137歐元。按固定匯率計，亞太區零售銷售淨額增加24%，其中中國內地、香港及澳門增長率最高，日本市場亦大增43.8%。多家券商指其去年業績勝預期，其中中金予目標價70元。普拉達今早(8日)開市飆逾半成，其後愈升愈有，最多飆近兩成，破頂高見66.35元。

（普拉達網頁截圖）

去年純利按年升44%末期息增24.5% 亞太區零售銷售增24%

普拉達公布，截至去年12月31日止年度純利約6.7億歐元，按年升約44.2%，每股盈利0.262歐元，派末期股息每股0.137歐元，按年升24.5%。銷售淨額為46.2億歐元，按年升12.1%；收益總額47.3億歐元，升12.5%，按固定匯率計則增加17.2%，零售銷售淨額按固定匯率計增加17.2%。Prada品牌及Miu Miu的零售銷售淨額按固定匯率計分別增加12.1%及58.2%至39.12億歐元及7.53億歐元。毛利38億歐元，升14.8%，EBIT約10.6億歐元，升36.8%。總體毛利率增1.6個百分點至80.4%，主要由於生產費用承擔增加、物流成本降低、分銷渠道的銷售組合優化及平均價格上升。



按固定匯率計，收入佔比最大的亞太區零售銷售淨額增加24%至14.5億歐元，其中中國內地、香港及澳門的增長率最高。而在當地客戶及遊客強勁需求的支持下，歐洲的零售銷售淨額增加14%至13.1億歐元。日本仍為表現最突出的地區，零售銷售淨額增加43.8%至4.8億歐元，主因國內支出及由遊客帶動。雖然地緣政治局勢有所惡化，但中東的零售收入仍有10.5%增長，美洲市場則微升0.3%。

按產品劃分，皮具用品的零售銷售淨額錄得7.7%的增長，零售銷售淨額約41.9%。得益於男裝及女裝系列大獲成功，成衣仍然是增長最快的類別，增速達30.6%，佔比為32.2%。鞋履則有17.5%的增長。另外，集團推進零售網絡升級，於年內完成約130個翻新及重置項目，在期內開設26家店舖及關閉32家店舖後，於去年末共有606家直接營運店舖。

普拉達：今年再加大零售投資力度 有信心保持高於市場水平增長

普拉達行政總裁Andrea Guerra表示，今年會進一步加大營銷及零售的投資力度，但因地緣政治及宏觀經濟不明朗因素持續存在，加上比較基數較高，料季度增長軌跡未必呈直線上升，但首兩個月的表現與去年第四季相若，有信心全年保持高於市場水平的增長。



普拉達主席Patrizio Bertelli表示，隨著需求不斷增長以及高檔奢侈品消費者愈來愈尋求體驗式購物，集團計劃在未來五年投資10億歐元加大發展零售戰略，目標將服裝、配飾、食物及藝術結合起來，成為大型沉浸式體驗的一部分，將優先在紐約、米蘭、倫敦、巴黎、上海、香港及東京等主要城市進行零售投資。

中金：去年營業利潤及盈利勝預期 予目標價70元



中金發表研報指，普拉達發布2023年業績，收入47.26億歐元，同比增長13%，固定匯率下同比增長17%，符合市場一致預期。營業利潤同比增長37%至10.62億歐元，營業利潤率達22.5%(對比2022年為18.5%)，超過市場一致預期的10.3億歐元。歸母淨利潤同比增長44%至6.71億歐元，淨利潤率14.2%(對比2022年11.1%)，超過市場一致預期的6.54億歐元。



另中金指，管理層表示，在價格、銷量和產品組合這三個收入驅動因素中，2024年的增長將主要由產品組合貢獻，尤其是成衣和皮具品類的產品組合提升，而漲價幅度將與往年類似。而2024年頭兩個月，集團銷售勢頭與2023年第四季類似，中國遊客於歐洲消費已恢復至疫情前70至80%。與兩年前相比，2023年集團面向中國人的銷售額增長強勁，而美國人消費於2023年實現同比正增長，歐洲人消費2023全年及2024至今均保持穩健正增長。管理層相信，美國市場有望成為2024年的黑馬，並有潛力在未來幾年成為拉動集團增長的馬車，主要原因是集團目前在美國滲透率較低，而近段時間加大了對美國的資源投入。Miu Miu品牌利潤率已於近幾年獲得顯著提升，管理層計劃最早於2025/26年開始增加Miu Miu的零售面積，優先擴大現有店舖，而不是開新店。而為能持續追加市場營銷投入，管理層將努力控制固定成本。中金維持普拉達「跑贏行業」評級，2024和2025盈利預測不變，目標價70元。

大摩：今年初開局勝預期是正面驚喜 目標價升至65元

摩根士丹利指，普拉達去年業績表現勝預期，再加上管理層充滿信心提到，今年初公司業績開局好於預期，是正面驚喜。雖然跟以往一樣，管理層沒有給予今年收入或盈利指引，但指出集團將繼續跑贏同業。該行認為市場對集團的預測較為保守，而以上因素令該行對普拉達的銷售增長率預測由10.1%上調至11.3%，同時亦將息稅前利潤(EBIT)預測由22.9%上調至23.1%，因此將其目標價由58元升至65元，評級「增持」。該行對普拉達的復甦持樂觀態度，並預期隨著品牌繼續提高銷售密度並產生營運槓桿，公司的利潤率將保持良好。

招銀國際：維持「買入」評級 目標價65.2元

招銀國際稱，普拉達四季度收入按固定匯率計升18%，超出該行和市場的預期，主要受益於Miu Miu銷售按固定匯率計增長82%(該行此前預計增長50%)。集團在各個地區都迎來穩健的發展，尤其日本和亞太地區取得亮眼表現，北美地區按季度持續恢復，這也符合該行此前的預測。利潤端方面，2023年下半年的毛利率持續上升達到80.5%的歷史高位，拉動經營利潤率實現0.9個百分點的環比增長。管理層表示，儘管進入一季度以來主要發達市場面臨更高基數和更常態化的消費需求，2023年四季度的強勁銷售增勢延續至今，維持「買入」評級，目標價65.2元。

陳樂怡：管理層指引樂觀前景看好 回至62元可吸目標70元以上

(陳樂怡)

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，普拉達去年業績無論從各市場及品牌來看都有可觀增長，亞太區銷售表現理想，而在營運槓桿效應下，盈利亦好過市場預期。Miu Miu品牌潛力可望繼續擴大，而內地出境遊消費持續復甦，集團銷售可繼續受惠。管理層指引也偏向樂觀，儘管基數因去年經濟開始復常已見拉升，但管理層表示今年初仍能延續去年第四季強勁勢頭，消除此前市場憂慮其銷售恐受累內地經濟疲軟。管理層又預期今年稅前利潤率可望提升，加價4至6%目標不變。事實上，奢侈品及高性價比商品看來不太受經濟影響，普拉達前景可繼續看好，現時其預期市盈率仍低於5年平均水平，不過今日股價升得急不宜高追，可待回至61至62元才吸納，目標可定於70元以上。

普拉達半日升17.07%收報65.15元，最多升19.23%高見66.35元，成交1.69億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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