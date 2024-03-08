聯儲局| 鮑威爾暗示聯儲局距離對減息有信心不遠

．聯儲局主席鮑威爾暗示，距離對減息有信心不遠。

．鮑威爾周四(7日)在回答參議院銀行委員會的提問時表示，對通脹可持續地保持在2%變得更有信心

．此外，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，聯儲局應該能夠在今年較後時間候開始減息

聯儲局主席鮑威爾暗示，距離對減息有信心不遠。

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鮑威爾周四(7日)在回答參議院銀行委員會的提問時表示，對通脹可持續地保持在2%變得更有信心，當聯儲局確實獲得了這種信心時，降低限制性利率水平將是合適的。



此外，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，聯儲局應該能夠在今年較後時間候開始減息，不過她希望首先看到更多證據顯示通脹正在進一步降溫。



她表示，去年物價增長顯著放緩，但這種通脹下降的步伐今年可能不會持續，需要決策者保持謹慎與警惕。

撰文：經濟通國金組

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