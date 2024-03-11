股市|日經|日經進一步下跌1100點，日媒指央行於本月結束負利率政策
11/03/2024
．日經指數於午後跌勢加劇，目前跌逾1100點
．據日本媒體報道指，日本央行將於3月結束負利率政策，日本市場正處於緊張狀態
．另外，日本亦關注「春鬥」薪資談判，「春鬥」談判的初步結果將於本周3月15日公布
日經指數於午後跌勢加劇，目前跌逾1100點，截至香港時間下午1時報38537點，跌1151點或2.901%。
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據日本媒體報道指，日本央行將於3月結束負利率政策，日本市場正處於緊張狀態。上周開始日圓持續攀升，目前兌美元報146.94，升0.14元或0.1%。
另外，日本亦關注「春鬥」薪資談判，「春鬥」談判的初步結果將於本周3月15日公布。薪資成長很大程度影響2024年日本再通脹的可持續性。
撰文：經濟通市場組
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