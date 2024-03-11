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比特幣| 比特幣再破頂，突破71000美元，日內漲2.25%

11/03/2024

．比特幣截至今日下午3時40分再突破71000美元關口

．幣安交易所顯示71315美元歷史高位

．倫敦證券交易所確認將於2024年第二季接受比特幣和以太坊ETN的申請

 

比特幣上周五在紐約市中段略為突破7萬美元後回吐，截至今日下午3時40分再突破71000美元關口，幣安交易所顯示71315美元歷史高位。

　　比特幣上周五(8日)在紐約市中段略為突破7萬美元後回吐，截至今日下午3時40分再突破71000美元關口，幣安交易所顯示71315美元歷史高位。

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　　根據內地媒體消息指，倫敦證券交易所確認將於2024年第二季接受比特幣和以太坊ETN的申請。另外有市場消息指，休眠近8年的比特幣錢包轉移了價值1.63億美元的比特幣。

 

撰文：經濟通市場組

 

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