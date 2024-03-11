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比亞迪擬於墨西哥建廠，股價彈半成可以點部署？

11/03/2024

　　近期內地新能源車企面臨「價格戰」挑戰，而2月銷量同時受春節假期影響大幅下滑。其中龍頭比亞迪(01211)在內地市場的比重已達頂峰，正加緊向海外擴張市場，繼早前宣布投資的巴西生產基地綜合體正式開工，據報擬再斥6億美元於墨西哥建廠，刺激股價今日(11日)終見較似樣反彈，最多升逾半成，逼近200元，若想吸納應如何部署？其他車股又可否再吼？

 

（比亞迪網頁截圖）

 

比亞迪擬於墨西哥哈利斯科州建廠　料涉資6億美元

 

　　據《彭博》報道，比亞迪已派代表團出訪墨西哥哈利斯科州(Jalisco)，會見該州官員及當地中資供應商，考慮在當地建立一家電動汽車工廠，預計投資額約6億美元。報道引述哈利斯科州經濟發展秘書Roberto Arechederra表示，比亞迪在當地進行深入調研後，其高層上周除與該州官員會面外，還會見內地汽車零組件機器商海天國際(01882)。比亞迪美洲地區負責人李柯聲明亦指，比亞迪已在墨西哥推出Dolphin Mini車型，並訪問多州探索商機，促進創新和技術。

 

　　另外電日前報道，比亞迪表示，公司位於巴西巴伊亞州薩爾瓦多大都市區卡馬薩里的生產基地綜合體正式開工，預計該綜合體今年年底至2025年初投產，第一階段料年產能每年15萬輛，最初生產的車型包括比亞迪海豚、宋Plus、元Plus和海豚Mini。去年7月上旬，比亞迪指將投資30億雷亞爾(約6.2億美元)在巴西東北部建立一個新的工業綜合體，以促進當地產量，提供更具競爭力的價格。

 

中汽協：新能源車2月銷售同比跌9%　部分購車需求春節前釋放

 

　　另方面，中汽協發布數據顯示，今年1至2月，汽車產銷分別完成391.9萬輛和402.6萬輛，同比分別增長8.1%和11.1%。其中，2月汽車產銷完成150.6萬輛和158.4萬輛，環比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。新能源市場方面，1至2月新能源汽車產銷分別完成125.2萬輛和120.7萬輛，同比分別增長28.2%和29.4%，市場佔有率達30%。2月份新能源汽車產銷完成46.4萬輛和47.7萬輛，同比分別下降16%和9.2%，市場佔有率達到30.1%。另今年首2月汽車出口82.2萬輛，同比增長30.5%。單看2月份，汽車出口37.7萬輛，環比降14.9%，同比增14.7%。


　　中汽協分析，今年2月經歷了完整的春節假期，有效工作日減少，製造業處於傳統生產淡季，企業生產經營受到一定影響，市場活躍度總體有所下降。從汽車產銷情況看，部分購車需求已在春節前得到釋放，汽車產銷量總體較1月有所回落。從1至2月運行情況看，乘用車和商用車繼續保持平穩運行，新能源汽車和汽車出口延續良好表現。

 

交銀國際料內地乘用車銷量3月回升　比亞迪有降價空間籲買入     

 

　　交銀國際發最新報告指，內地汽車行業中看好產品布局豐富、有較大降價空間的產業龍頭比亞迪，評級「買入」，預計降價將有效刺激銷量提升，另出口業務的增長將緩和降價對獲利產生的壓力，因海外毛利率較高。2月比亞迪推出榮耀版秦Plus，起售價下探2萬元至7.98萬元人民幣，做到「電比油低」，成功帶動新能源滲透率回升。2月新能源車滲透率環比提升2.6個百分點至35.4%。而新勢力中，依然看好理想汽車(02015)，評級「買入」，因其盈利能力提升，且2024年新車上市節奏密集；小鵬汽車(09868)儘管X9銷量不錯，但其他車型銷量增長不確定性較大，維持「沽出」。


　　另交銀國際指，今年2月乘用車零售銷售在春節假期的影響下錄得109.5萬輛，同比和環比分別回落21%和46.2%。今年1至2月零售銷售累計約313.3萬輛，同比增長17%，因去年年初基數較低。預計3月的銷量將隨著新車型上市和促消費的政策刺激有所回升。

 

大摩降比亞迪目標價至225元　更看好三大新勢力

 

　　摩根士丹利指，今年以來中國汽車行業競爭持續，大部分電動汽車廠商都在重新調整經營策略，以應對日新月異的市場變化，投資者對嚴峻宏觀經濟背景及日益加劇的競爭感到擔憂，令年內汽車股表現下跌約30%。第二季行業挑戰依然存在，但已見到少許曙光，門店人流及訂單量出現初期復甦跡象，加上車企推進新車型研發、即將舉行的車展、良性政策環境等潛在利好因素，或有利於行業重新取得市場關注，而海外市場將繼續是主要增長動力。


　　大摩預測今年將有120至140款新電動車型推出，維持中國新能源汽車全年批發量1070萬輛預測不變，即按年增長21%，惟維持比亞迪「與大市同步」評級，指由於中國市場增長飽和，預計市場對比亞迪的業績預測可能會進一步下調，目標價由239元降至225元。目前更看好電動車三大新勢力理想、小鵬及蔚來(09866)，均予「增持」評級，認為價值被低估，可帶來投資機會。理想目標價由246元升至266元，小鵬目標價由91元降至71元，蔚來目標價由102元降至80元。

 

郭家耀：競爭激烈銷量下滑　比亞迪只宜190至210元炒上落

 

　　匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，新能源車行業今年競爭激烈，車企爭相減價，撇除2月銷量受春節假期影響，1、2月銷量綜合來看也見明顯下滑，正反映競爭激烈影響銷售。比亞迪作為行業龍頭無疑產品線較廣，且擬進軍海外，相對其他車企有優勢，但面對減價競爭亦難獨善其身。事實上，比亞迪股價已跌足兩個月，今日只可視作技術反彈，下面約190元料有較大支持，上面100天線約210元阻力大，只宜於此區間短線炒上落，若連續兩三日收於190元之下就要止蝕。至於理想汽車股價雖也調整不少，早前公布業績時管理層指引也偏向樂觀，但隨著競爭加劇，毛利率恐會受壓，股價可能繼續大起大落，短炒風險也不小，而小鵬及蔚來仍未有錢賺，更不宜沾手。

 

　　比亞迪今日升5%收報197.4元，成交26.4億元。其他新能源車股表現各異，小鵬升5.86%報38.85元，蔚來升4.26%報46.55元，理想跌0.35%報144.2元，零跑(09863)跌0.6%報25.05元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》連敬涵分析，請按此


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